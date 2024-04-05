Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий на круглом столе «Энергопереход на Дальний Восток: ВИЭ-генерация как источник надежной и доступной электроэнергии» рассказал об условиях развития ВИЭ-генерации на востоке страны.

Круглый стол был организован на площадке Международной выставки-форума «Россия» Ассоциацией развития возобновляемой энергетики при поддержке Российского энергетического агентства Минэнерго России.

Главной темой дискуссии, в которой приняли участие заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс, зампред Правления Ассоциации «НП «Совет рынка» Олег Баркин и другие представители отраслевого и экспертного сообщества, стали вопросы развития ВИЭ-генерации на Дальнем Востоке с учетом особенностей электропотребления этого макрорегиона. Модератором круглого стола выступил директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Федор Опадчий подчеркнул, что в Схеме и программе развития энергосистемы России на 2024–2029 годы ОЭС Востока отнесена к территориям технологически необходимой генерации. Только за первый квартал 2024 года потребление электроэнергии в этом энергообъединении увеличилось на 6,3%. Уникальность ситуации заключается в том, что на Дальнем Востоке одновременно наблюдается как потребность в электроэнергии, так – и в мощности.

«Строительство порядка 1 ГВт дополнительной тепловой генерации необходимо для обеспечения перспективного баланса мощности в ОЭС Востока с учетом особенностей имеющейся топологии сети. Все, что выше этого объема, необходимо для покрытия перспективного баланса электроэнергии, и здесь появляется возможность применения любого технологически нейтрального решения. С учетом уровня инсоляции и ветропотенциала Дальнего Востока, а так же наличия крупных ГЭС, и принимая во внимание более низкий коэффициент использования установленной мощности ВИЭ, экономически оправданным решением может являться ввод в ОЭС Востока порядка 1–1,5 ГВт солнечной и ветровой генерации», – заявил Федор Опадчий.

Инвестиционная привлекательность строительства как тепловой, так и «зеленой» генерации, по мнению Федора Опадчего, является главным условием решения задач для того, чтобы не допустить потенциальный энергодефицит. Распространение правил ценовых зон на Дальний Восток будет способствовать росту интереса инвесторов к развитию электроэнергетики макрорегиона.

«Максимально эффективные мероприятия интеграции ВИЭ на Дальнем Востоке возможны только при создании пула площадок ВИЭ-генерации, что позволит оценить из совокупное влияние на режимы работы энергосистемы. Схема «один плюс один» в этом случае не работает», – подчеркнул Федор Опадчий.

Также глава Системного оператора подчеркнул, что развитие ВИЭ-генерации является целесообразным решением для обеспечения энергоснабжения ещё и с точки зрения природно-климатических особенностей Дальнего Востока.

«Маловодные годы ограничивают выработку электроэнергии на гидроэлектростанциях в отдельные периоды. В этих условиях ВИЭ-генерация представляется также хорошим решением в качестве дополнительного источника компенсации недостающих киловатт-часов», – отметил Федор Опадчий.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Системного оператора отметил роль региональных органов власти в планировании перспективного развития энергетики на Дальнего Востоке, в том числе ввода объектов ВИЭ-генерации.