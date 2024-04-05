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  • Кабель Шахтный получил сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ)

Кабель Шахтный получил сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ)

5 апреля 2024, 16:30 236 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ЭКМ Холдинг
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Кабель силовой ИнСил(Ш) производства ООО НПП «ИНТЕХ» для подземных и открытых горных работ, не распространяющий горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, с тремя медными токопроводящими жилами, номинальным сечением от 25 до 240 мм², на номинальное напряжение 6 кВ, бронированный и небронированный, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, выпускаемый по ТУ 27.32.14-026-92800518-2023 получил сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности.

О технических характеристиках и условиях эксплуатации кабеля ИнСил(Ш): https://ek-m.com/news/ekm-holding-osvoil-proizvodstvo-shahtnogo-kabelya-insilsh-dlya-podzemnyh-i-o.

Ознакомиться с номенклатурой кабеля и скачать буклет можно на сайте: https://ecabel.com/cat/kabeli-silovye-insil-s.

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Метки: ЭКМ ХОЛДИНГ, НПП ИНТЕХ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EKXL
6.6

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