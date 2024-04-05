Министерство промышленности и торговли Российской Федерации за первый квартал 2024 года включил в федеральный реестр индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров 28 объектов.

Напомним, ведомством в рамках возложенных полномочий проводится работа по подтверждению соответствия промышленных кластеров, индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий федеральным требованиям. Это позволяет им пользоваться мерами государственной поддержки.

Так, Минпромторгом России подтверждено соответствие 13 промышленных кластеров, в которые входят предприятия из 23 субъектов Российской Федерации. В реестр вошел первый в России автокластер «Юг-авто», состоящий из промышленных предприятий Чеченской Республики, Владимирской, Московской и Нижегородской областей. Также в федеральный реестр вошли новые кластеры: Межрегиональный автокомпонентов (Костромская, Московская и Ярославская области), Межрегиональный химический (Республики Чувашия, Марий Эл, Башкортостан, Омская и Иркутская области), Промышленный химический (Тверская область), Межрегиональный мебельный «E1» (Московская область, Краснодарский край), «Зеленая нить» (Ивановская область), Коломенский машиностроительный (Московская и Брянская области), Промышленный кластер энергетического машиностроения в сфере утилизации отходов деревообработки путем когенерации (Вологодская область) и Национальный промышленный кластер сельскохозяйственного машиностроения (Ростовская область).

Особенное внимание стоит уделить аккредитованному промышленному кластеру «КЭМЗ», в который вошли помимо организаций из Кемеровской и Томской областей, первое предприятие из Донецкой Народной Республики.

Также расширили свою деятельность и прошли повторное подтверждение соответствия федеральным требованиям Межрегиональный промышленный кластер (Республика Башкортостан, Омская область), Станкостроительный кластер «ПензаСтанкоМаш» (Пензенская, Владимирская, Рязанская и Самарская области), Кластер авиационных и беспилотных летательных систем (Республики Башкортостан и Марий Эл, Рязанская и Тульская области).

В рамках укрепления кооперации в Москве скорректировали импортозамещающую деятельность ряд ведущих медицинский предприятий, в результате чего повторное подтверждение соответствия получено Онкологическим кластером ядерной и фотодинамической медицины.

Помимо этого, в 1 квартале текущего года Минпромторгом России подтверждено соответствие 12 индустриальных парков и 3-х промышленных технопарков.

В некоторых регионах появились первые парки, включенные в федеральный реестр: промышленный технопарк «Акма» (Астраханская область), промышленный технопарк «АЭТЗ» (Краснодарский край), промышленный технопарк «Азовский» (Ростовская область). Появился первый в России, включенный в федеральный реестр, экопромышленный парк (Московская область).

Одновременно с этим, в реестре появились новые индустриальные парки, такие как: «Клин» (Московская область), «Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк» (Сахалинская область), «Экран» (Новосибирская область), «Большой камень» (Приморский край), «Копанской» (Краснодарский край), «Инза» (Ульяновская область), «Индустриальный парк РИД Катайск» (Курганская область).

Кроме того, Минпромторгом России по результатам проведения экспертизы продлены ранее выданные решения о подтверждении соответствия ряду промышленных парков. Так, на 5 лет продлены решения индустриальным паркам: «Алабуга-2. Нефтехимия» (Республика Татарстан), «Руднево» (г. Москва) и «Компрессорный» (Краснодарский край).