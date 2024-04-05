В рамках международной научно-практической конференции «РЕДМЕТ-2024» ООО «Русатом МеталлТех» (компания-интегратор Топливного дивизиона Росатома по направлению «Металлургия») представило ключевую линейку продукции из тугоплавких, редких и редкоземельных металлов.

«РЕДМЕТ-2024» является основной площадкой для консолидации научного потенциала в сфере редких металлов и обсуждения широкого спектра научных и технологических задач от переработки минерального сырья до разработки новых материалов на их основе.

На выставке гости могли ознакомиться с продукцией ООО «Русатом МеталлТех» - это слитки, ленты, прутки, проволоки и порошки из тантала, ниобия, циркония и гафния, а также магниты на основе сплава неодим-железо-бор для ветроэнергетики и электротранспорта.

ООО «Русатом МеталлТех» является единственным поставщиком в России металлического гафния, обеспечивает 100% российского циркониевого проката. Наличие уникальной производственной базы на Чепецком механическом заводе в Глазове (АО ЧМЗ, предприятие Топливного дивизиона Росатома) позволяет поставлять конкурентоспособную продукцию для высокотехнологичных компаний из авиационно-космической, нефтяной и химической отраслей, атомной промышленности и машиностроения.

«Сегодня практически невозможно представить жизнь без технологий с применением редких металлов и их соединений. Сейчас такие отрасли промышленности, как традиционная и возобновляемая энергетика, металлургия и машиностроение, авиация и двигателестроение, химия и электродвижение имеют достаточно серьезный импульс в своем развитии благодаря именно применению редких металлов и соединений на их основе. Так тантал, ниобий, гафний, вольфрам и молибден используют для производства суперсплавов, из которых делают авиационные ракетные двигатели, корпуса и кромки крыльев. Коммуникационные системы нельзя представить без танталовых конденсаторов. Они отвечают за надежность работы, поэтому идеальны для поддержания стабильности в сетях связи и в самых разнообразных электронных устройствах — от компьютеров до телевизоров. ООО «Русатом МеталлТех» поставляет на рынок востребованную продукцию из тугоплавких и редких металлов. На всех этапах производства мы строго следим за соблюдением качества изготовления и соответствия техническим условиям, ГОСТам и требованиям заказчиков», – прокомментировал генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов.

Участники конференции обсудили современные научные и технологические вызовы в области переработки редкометаллического минерального сырья и получения критически важных материалов и изделий на основе редких металлов. Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек, среди которых ученые и эксперты с мировыми именами из 14 стран.

Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом» (Топливная компания Росатома «ТВЭЛ») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

ООО «Русатом Металлургические Технологии» - дивизиональный интегратор Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Металлургия». В задачи развития металлургического бизнеса Топливной компании входят, в частности, расширение клиентской базы в России и за рубежом, развитие производственных мощностей, создание новых альянсов и партнерств. Технологическими партнерами ООО «Русатом Металлургические Технологии» являются предприятия, специализирующиеся на производстве продукции из тугоплавких и легких металлов, а также сплавов на их основе. Интегратор консолидирует компетенции предприятий АО «ТВЭЛ» в области металлургии: АО «ЧМЗ», АО «МСЗ», ПАО «НЗХК», ООО «Элемаш Магнит», ООО «НПО «Центротех», АО «ВНИИНМ». Научный потенциал, технологические компетенции, квалифицированные кадры предприятий позволяют выполнять работы по запуску в серийное производство новых материалов и перспективных номенклатур продукции, а также оперативно реагировать на потребности ведущих отраслей промышленности и высокотехнологичных компаний.

Росатом с 2020 года занимается поэтапной локализацией производства постоянных редкоземельных магнитов системы неодим-железо-бор в Топливном дивизионе. Первые РЗМ-магниты производства ООО «Элемаш Магнит» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») были поставлены в ветроэнергетический дивизион Росатома - АО «НоваВинд» для электрогенераторов Кармалиновской ВЭС в Ставропольском крае.

В настоящее время в России существуют все необходимые ресурсы для создания цепочки производства РЗМ-магнитов. В частности, в Госкорпорации «Росатом» есть компетенции во всех ключевых звеньях, включая: добычу сырья (проекты Горнорудного дивизиона); научно-исследовательскую базу (институты АО «Наука и инновации»); а также существующие и будущие производственные мощности Топливного дивизиона. Дополнительно устойчивость вертикальной цепочки обеспечивает кооперация с лидерами редкометальной промышленности, в частности, Соликамским магниевым заводом.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.