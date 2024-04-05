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"Россети" работают в усиленном режиме в регионах с высокими рисками паводков

5 апреля 2024, 17:45 177 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО Россети
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Фото: ПАО «Россети»

Фото: ПАО «Россети»

В связи с вхождением в сезон весеннего половодья и паводков Группа «Россети» усилила контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства в зонах возможных подтоплений. Ведется непрерывный мониторинг ситуации. На данный момент обеспечивается надежная работа инфраструктуры. Последствия локальных технологических нарушений оперативно устраняются.

В результате паводковых явлений возможны подмывы опор ЛЭП, затопления территорий и оборудования подстанций.

Во всех филиалах и дочерних обществах организовано взаимодействие с территориальными подразделениями Росгидромета и МЧС России, местными органами власти. Определены перечни участков энергообъектов, попадающих в потенциальные зоны подтоплений, разработаны резервные схемы электроснабжения потребителей – особое внимание уделяется социальным учреждениям, объектам жизнеобеспечения.

Энергетики также заблаговременно провели ревизию плавательных средств, насосного оборудования, проверили состояние переходов линий электропередачи через реки и различных сооружений, защищающих объекты электросетевого хозяйства от оползней, обвалов, селей.

Все структурные подразделения компании обеспечены спецтехникой, необходимыми запасами оборудования и инертных материалов (песок, гравий, скальник и т.п.) для предотвращения угрозы подтопления ЛЭП и подстанций.

По данным Гидрометцентра России, по состоянию на начало апреля 2024 года рост уровня воды наблюдается во многих регионах Поволжья, Сибири, Центра, Северо-Запада, Дальнего Востока – в частности, наиболее сложные погодные условия отмечаются в Оренбургской области, Алтайском крае.

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Метки: РОССЕТИ, ПАВОДОК
Отрасль: Электроэнергетика 
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