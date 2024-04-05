В связи с вхождением в сезон весеннего половодья и паводков Группа «Россети» усилила контроль за состоянием объектов электросетевого хозяйства в зонах возможных подтоплений. Ведется непрерывный мониторинг ситуации. На данный момент обеспечивается надежная работа инфраструктуры. Последствия локальных технологических нарушений оперативно устраняются.

В результате паводковых явлений возможны подмывы опор ЛЭП, затопления территорий и оборудования подстанций.

Во всех филиалах и дочерних обществах организовано взаимодействие с территориальными подразделениями Росгидромета и МЧС России, местными органами власти. Определены перечни участков энергообъектов, попадающих в потенциальные зоны подтоплений, разработаны резервные схемы электроснабжения потребителей – особое внимание уделяется социальным учреждениям, объектам жизнеобеспечения.

Энергетики также заблаговременно провели ревизию плавательных средств, насосного оборудования, проверили состояние переходов линий электропередачи через реки и различных сооружений, защищающих объекты электросетевого хозяйства от оползней, обвалов, селей.

Все структурные подразделения компании обеспечены спецтехникой, необходимыми запасами оборудования и инертных материалов (песок, гравий, скальник и т.п.) для предотвращения угрозы подтопления ЛЭП и подстанций.

По данным Гидрометцентра России, по состоянию на начало апреля 2024 года рост уровня воды наблюдается во многих регионах Поволжья, Сибири, Центра, Северо-Запада, Дальнего Востока – в частности, наиболее сложные погодные условия отмечаются в Оренбургской области, Алтайском крае.