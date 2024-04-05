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"Татэнерго" в 2024 году планирует начать модернизацию Набережночелнинской ТЭЦ

5 апреля 2024, 16:15 264 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Модернизацию Набережночелнинской ТЭЦ, которая рассматривается в качестве одной из альтернатив модернизации Заинской ГРЭС, планируют начать в 2024 году. Завершить строительство парогазовой установки (ПГУ) общей установленной мощностью 236 МВт планируется ориентировочно в течение трех лет, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Татэнерго" Раузил Хазиев на полях Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности.

"На Набережные Челны это единственный источник. И для увеличения надежности, для улучшения режима работы станции планируем там построить ПГУ на 236 МВт. Надеюсь, что в этом году мы приступим к строительству этого объекта. Оборудование полностью есть", - сказал Хазиев, уточнив, что в среднем строительство подобных объектов занимает 2-2,5 года, еще порядка 1 года уйдет на проектирование.

По данным пресс-службы "Татэнерго", проект по строительству парогазовой установки на Набережночелнинской ТЭЦ прорабатывается с Минэнерго РФ в части переноса проекта модернизации Заинской ГРЭС на Набережночелнинскую ТЭЦ в рамках программы конкурсного отбора проектов модернизации.

Набережночелнинская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1971 году. Изначально строилась под нужды "Камаза", позднее станция стала обслуживать город. Установленная мощность - 1 180 МВт.

"Татэнерго" является крупной региональной генерирующей компанией в РФ.

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Метки: ТАТЭНЕРГО, ТАТАРСТАН
Отрасль: Электроэнергетика 

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