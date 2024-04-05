В НИУ "МЭИ" прошел День Курского электроаппаратного завода

5 апреля 2024 года в НИУ «МЭИ» прошёл День Курского электроаппаратного завода (ГК КЭАЗ) для студентов Института электротехники и электрификации НИУ «МЭИ».

Перед участниками мероприятия выступили директор ИЭТЭ Михаил Погребисский, управляющий директор блока «Системы управления» Игорь Дубинников и руководители различных отделов и управлений компании, которые рассказали о структуре группы компаний, производстве, продукции, обучении в университете КЭАЗ и перспективах карьеры на предприятиях группы КЭАЗ. Будущим электротехникам объяснили отличие труда и карьеры инженера технолога, инженера разработчика, проектировщика и конструктора.

«Основная задача ГК КЭАЗ показать молодым инженерам перспективы для их развития в электротехнической области. Это является важным фактором развития отечественной экономики и промышленности. Труд инженера обладает спецификой, которая должна быть понятна молодому специалисту. Наша миссия помочь молодым специалистам сориентироваться в выборе своего пути, чтобы их труд приносил пользу их предприятию и способствовал их личному росту», − рассказал директор ИЭТЭ НИУ «МЭИ» Михаил Погребисский.​​

КЭАЗ − отечественный разработчик и производитель надежной электротехники с 1945 года. Завод производит более 32 000 наименований электротехнических продуктов в России. Представители КЭАЗ работают в 45 регионах страны. Дистрибьюторы реализуют продукцию КЭАЗ во всех городах РФ и странах ближнего Зарубежья.