С 6 апреля 2024 года председателем Правления – генеральным директором АО «БЭСК» и генеральным директором ООО «Башкирэнерго» назначен Анатолий Николаевич Пискунов. Соответствующее решение было принято на заседании Совета директоров АО «БЭСК». Ранее занимавший должность председателя Правления – генерального директора Башкирской электросетевой компании Сергей Владимирович Гурин назначен председателем Совета директоров АО «БЭСК» и будет отвечать за стратегическое развитие компании.

Биографическая справка

Анатолий Николаевич Пискунов родился в 1985 году. В 2007 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».

Трудовой путь после окончания УГНТУ начал электромонтером, а затем электромехаником в Губкинском филиале ООО «РН-Бурение». С 2009 года – в системе Башкирэнерго. Работал на должностях инженера службы распределительных сетей, специалиста отдела организации и проведения закупочных процедур, ведущего специалиста и начальника отдела конъюнктуры цен и маркетинга, начальника департамента организации закупок. С 2016 года занимал должность члена Правления - директора по закупкам и логистике.