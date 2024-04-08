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Научно-исследовательский комплекс планируется реконструировать на северо-западе Москвы

8 апреля 2024, 16:00 364 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Информационный Центр Правительства Москвы
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ИЦПМ

Фото: ИЦПМ

В районе Хорошево-Мневники предлагается реконструировать здание научно-исследовательного института. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

«На земельном участке площадью 1,04 гектара на улице Шеногина планируется провести реконструкцию комплекса НИИ стандартизации и сертификации в машиностроении. Ведется подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки, позволяющих увеличить площадь объекта на 12 тысяч квадратных метров», — отметила Юлиана Княжевская.

По словам руководителя Москомархитектуры, суммарная поэтажная площадь комплекса составит 29,8 тысячи квадратных метров, предусмотрен один подземный этаж.

Земельный участок расположен по адресу: улица Шеногина, владение 4 (СЗАО).

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Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ
Отрасль: Строительство 

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