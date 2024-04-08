4 апреля ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» принял участие в «Дне поставщика РусГидро» посвященному развитию сотрудничества между предприятиями Республики Мордовия и крупнейшим Российским электроэнергетическим холдингом.

Мероприятие было нацелено на привлечение к участию в закупках ПАО «Русгидро» промышленных предприятий Республики. В ходе рабочего совещания участников рынка ознакомили с действующей системой закупок, требованиями к продукции и условиям поставок.

Организатором «Дня поставщика» выступило Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия.