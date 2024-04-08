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ООО "КЗ "ЦВЕТЛИТ" принял участие в "Дне поставщика" ПАО "РусГидро"

8 апреля 2024, 15:15 388 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО КЗ ЦВЕТЛИТ
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4 апреля ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» принял участие в «Дне поставщика РусГидро» посвященному развитию сотрудничества между предприятиями Республики Мордовия и крупнейшим Российским электроэнергетическим холдингом.

Мероприятие было нацелено на привлечение к участию в закупках ПАО «Русгидро» промышленных предприятий Республики. В ходе рабочего совещания участников рынка ознакомили с действующей системой закупок, требованиями к продукции и условиям поставок.

Организатором «Дня поставщика» выступило Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия.

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Метки: ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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9.97

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