Ограничение использования опасных веществ в кабелях и проводах

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - Директива ЕС по ограничению использования и влияния опасных веществ во всей электронной отрасли и также во многих электротехнических изделиях. Рост производства и использования электротехнической и электронной продукции привёл к увеличению объёма отходов электрических и электронных изделий. Во время использования, сбора, обработки и утилизации таких отходов продукты могут выделять вредные (опасные) вещества, такие как свинец, ртуть и кадмий, которые могут вызвать серьёзные экологические проблемы и нарушения состояния здоровья.

В настоящее время Директива RoHS ограничивает использование десяти веществ:

кадмий (Cd): < 100 частей на миллион

свинец (Pb): < 1000 частей на миллион

ртуть (Hg): < 1000 частей на миллион

шестивалентный хром: (Cr VI) < 1000 частей на миллион

полибронированный бифенил (PBB): < 1000 частей на миллион

полибронированные дифениловые эфиры (PBDE): < 1000 ppm

бис(2-этилгексил) фталат (DEHP): < 1000 частей на миллион

бензилбутилфталат (BBP): < 1000 частей на миллион

дибутилфталат (DBP): < 1000 частей на миллион

диизобутилфталат (DIBP): < 1000 частей на миллион

Что касается электрических кабелей и проводов, то часто можно обнаружить, что в различных слоях кабельной конструкции используется множество материалов, которые содержат вышеупомянутые вещества, а это делает провода и кабели не соответствующими требованиям Директивы RoHS.

Следовательно, приведение электрических кабелей и проводов в соответствие с требованиями Директивы RoHS считается одной из трудных задач для производителей кабельных изделий, поскольку это требует поиска альтернатив используемым материалам и прохождения различных этапов тестирования, а иногда и изменения конструкций для подтверждения соответствия кабелей Директиве RoHS.

Исходя из вышеизложенного, компания Alfanar Cables Company (Саудовская Аравия) признаёт свою ответственность и приняла на себя обязательства в отношении окружающей среды и преобразовала большинство своей продукции в соответствии с требованиями Директивы RoHS.

Компания заявляет, что следующие группы изделий соответствуют техническим нормам и требованиям Директивы RoHS.

Американские установочные провода “THHN/THWN” Установочные провода с ПВХ изоляцией “NYA” Гибкие кабели Плоские кабели Безгалогенные провода, обладающие низким дымовыделением (LSHF) Коаксиальные кабели типа RG6 Телефонные кабели для внутренней прокладки LAN кабели Пожаробезопасные кабели и провода ПВХ компаунды