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Ограничение использования опасных веществ в кабелях и проводах

8 апреля 2024, 18:00 350 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: RusCable.Ru
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RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - Директива ЕС по ограничению использования и влияния опасных веществ во всей электронной отрасли и также во многих электротехнических изделиях. Рост производства и использования электротехнической и электронной продукции привёл к увеличению объёма отходов электрических и электронных изделий. Во время использования, сбора, обработки и утилизации таких отходов продукты могут выделять вредные (опасные) вещества, такие как свинец, ртуть и кадмий, которые могут вызвать серьёзные экологические проблемы и нарушения состояния здоровья.

В настоящее время Директива RoHS ограничивает использование десяти веществ:

  • кадмий (Cd): < 100 частей на миллион
  • свинец (Pb): < 1000 частей на миллион
  • ртуть (Hg): < 1000 частей на миллион
  • шестивалентный хром: (Cr VI) < 1000 частей на миллион
  • полибронированный бифенил (PBB): < 1000 частей на миллион
  • полибронированные дифениловые эфиры (PBDE): < 1000 ppm
  • бис(2-этилгексил) фталат (DEHP): < 1000 частей на миллион
  • бензилбутилфталат (BBP): < 1000 частей на миллион
  • дибутилфталат (DBP): < 1000 частей на миллион
  • диизобутилфталат (DIBP): < 1000 частей на миллион

Что касается электрических кабелей и проводов, то часто можно обнаружить, что в различных слоях кабельной конструкции используется множество материалов, которые содержат вышеупомянутые вещества, а это делает провода и кабели не соответствующими требованиям Директивы RoHS.

Следовательно, приведение электрических кабелей и проводов в соответствие с требованиями Директивы RoHS считается одной из трудных задач для производителей кабельных изделий, поскольку это требует поиска альтернатив используемым материалам и прохождения различных этапов тестирования, а иногда и изменения конструкций для подтверждения соответствия кабелей Директиве RoHS.

Исходя из вышеизложенного, компания Alfanar Cables Company (Саудовская Аравия) признаёт свою ответственность и приняла на себя обязательства в отношении окружающей среды и преобразовала большинство своей продукции в соответствии с требованиями Директивы RoHS.

Компания заявляет, что следующие группы изделий соответствуют техническим нормам и требованиям Директивы RoHS.

  1. Американские установочные провода “THHN/THWN”
  2. Установочные провода с ПВХ изоляцией “NYA”
  3. Гибкие кабели
  4. Плоские кабели
  5. Безгалогенные провода, обладающие низким дымовыделением (LSHF)
  6. Коаксиальные кабели типа RG6
  7. Телефонные кабели для внутренней прокладки
  8. LAN кабели
  9. Пожаробезопасные кабели и провода
  10. ПВХ компаунды

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Метки: Alfanar, RoHS
Отрасль: Кабельная промышленность 

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