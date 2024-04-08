Ограничение использования опасных веществ в кабелях и проводах

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RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - Директива ЕС по ограничению использования и влияния опасных веществ во всей электронной отрасли и также во многих электротехнических изделиях. Рост производства и использования электротехнической и электронной продукции привёл к увеличению объёма отходов электрических и электронных изделий. Во время использования, сбора, обработки и утилизации таких отходов продукты могут выделять вредные (опасные) вещества, такие как свинец, ртуть и кадмий, которые могут вызвать серьёзные экологические проблемы и нарушения состояния здоровья.
В настоящее время Директива RoHS ограничивает использование десяти веществ:
Что касается электрических кабелей и проводов, то часто можно обнаружить, что в различных слоях кабельной конструкции используется множество материалов, которые содержат вышеупомянутые вещества, а это делает провода и кабели не соответствующими требованиям Директивы RoHS.
Следовательно, приведение электрических кабелей и проводов в соответствие с требованиями Директивы RoHS считается одной из трудных задач для производителей кабельных изделий, поскольку это требует поиска альтернатив используемым материалам и прохождения различных этапов тестирования, а иногда и изменения конструкций для подтверждения соответствия кабелей Директиве RoHS.
Исходя из вышеизложенного, компания Alfanar Cables Company (Саудовская Аравия) признаёт свою ответственность и приняла на себя обязательства в отношении окружающей среды и преобразовала большинство своей продукции в соответствии с требованиями Директивы RoHS.
Компания заявляет, что следующие группы изделий соответствуют техническим нормам и требованиям Директивы RoHS.
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