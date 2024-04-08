Платежи в юанях из России перестали проходить в ряде китайских банков. Новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США. Это моментально отразилось на кабельном бизнесе. Оборудование, материалы, запчасти. Исполнение контрактов моментально остановилось. Поставки задерживаются. Проблема для рынка не нова. И до 2022 года случались проблемы с платежами. После 2022 года и введения санкций стало тяжелее. Но платежи все-таки ходили регулярно. Платежи стали ходить с задержками, стали требовать дополнительные документы. Но все-таки работа шла.

Сейчас кризис "китайских платежей" достиг своего максимума. Реально много денег и контрактов зависло. Как к этому относятся кабельщики, нужно ли искать и рассматривать альтернативу или просто "переплачивать" за переводы и смириться с ситуацией?

В новом большом материале RusCable Плюс мы опросили кабельщиков, поставщиков оборудования и материалов о том, как они преодолевают новый "кризис платежей" и сколько все это продлится.

В подготовке материала приняли участие Хит Лайн, Цветлит, Habsans, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ и ChinaCable.Ru.

«Будем работать, другого выхода нет. Есть задача – найдется и решение. Китайские партнеры заинтересованы в сохранении отношений с российскими контрагентами, значит, они тоже активно ищут варианты дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Мы же со своей стороны занимаемся поиском подрядчиков, исполнителей, партнеров внутри России, способных выполнять наши заказы. Думаю, другие игроки рынка КПП также пойдут этим путем». Егор Черемисин Директор по производству КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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