Обход Нижнекамска и Набережных Челнов войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень. Он позволит вывести из городов транзитный транспорт, идущий по трассе М-7 через Набережные Челны, и более чем на час сократит время в пути от Нижнекамска до Казани. Строительство искусственных сооружений выполнено на 68%, а дорожная одежда устроена наполовину. Также строители начали работы по обустройству дороги.

К строительству обхода Нижнекамска и Набережных Челнов - четырёхполосной автодороги IБ категории протяженностью 81 км - специалисты приступили в январе 2022 года. На объекте завершаются земляные работы. Они выполнены на 88%. В теле земляного полотна уже устроено 96 водопропускных труб из 113 предусмотренных проектом.

На основном ходу трассы на 65% выполнено устройство основания дорожной одежды. Согласно проекту, на всем протяжении обхода необходимо уложить 1 млн 262 тыс. тонн асфальтобетона. Уже уложено более 42 км верхнего слоя основания и 38 км нижнего слоя покрытия. После прохождения паводковых вод и наступления благоприятных погодных условий дорожники приступят к устройству дорожной одежды.

С опережением ведутся работы по строительству искусственных сооружений. Всего на участке возведут 10 мостов, 11 путепроводов и пять развязок.

Самым крупным искусственным сооружением в составе обхода является мост через реку Каму длиной 1,3 км. Его техническая готовность составляет 60%. Успешно завершен очередной этап надвижки металлического пролетного строения. На седьмую, шестую, пятую и четвертую (всего их семь) опоры надвинули 406 м конструкции, что составляет половину всей длины пролетного строения. Общая протяженность пролетного строения русловой части составит 792 м, масса – более 11000 тонн. Очередной этап надвижки металлической конструкции протяженностью более 130 метров запланирован на конец мая 2024 года. Продолжаются работы по строительству оставшихся опор и укрупненной сборке металлического пролетного строения моста.

На других искусственных сооружениях обхода Нижнекамска и Набережных Челнов ведутся работы по строительству опор, монтажу балок пролетного строения; на четырех объектах уже уложен нижний слой покрытия.

Также дорожники приступили к обустройству дороги, в том числе к установке шумозащитных экранов. Их монтируют для борьбы с акустическими загрязнениями на участках автодороги и искусственных сооружениях, которые проходят вблизи населенных пунктов. Всего на обходе предстоит смонтировать более 14 км шумозащитных конструкций возле сел Нижнее Афанасово, Сарсаз-Бли, Шингальчи, Керекес, а также вблизи садовых товариществ «Ромашка-1», «Весна-1», «Йолдыз» и «Автозаводец». К остальным видам работ по обустройству приступят в мае – июне 2024 года.

*** Реализация скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень ведется по поручению Президента РФ В.В. Путина. В границах Татарстана в составе маршрута – около 300 км. Входящий в скоростной маршрут участок трассы М-7 от Казани до села Костенеево – это четырехполосная дорога I категории, которая не требует модернизации. Здесь ведется строительство 22 надземных пешеходных переходов. Перед Нижнекамском скоростной маршрут пройдет по новому направлению – обходу Нижнекамска и Набережных Челнов. За Набережными Челнами до границы с Башкортостаном скоростной маршрут продолжится по трассе М-7 «Волга», участки которой будут реконструированы. Работы планируется завершить до конца 2024 года.