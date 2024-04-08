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В Ленобласти построят жилой квартал за 32 миллиарда

8 апреля 2024, 16:30 372 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: stroygaz.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

GloraX построит 451 тыс. кв. метров жилой недвижимости в Ленинградской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе девелопера, уточнив, что объем инвестиций в проект оценивается в 32 млрд рублей.

На участке площадью 46,5 га в деревне Куттузи в Ломоносовском районе планируется реализовать проект комплексного освоения территории. Старт его запланирован на лето 2025 года. Жилой комплекс комфорт-класса высотой от девяти до 12 этажей будет реализован в десять очередей. Квартиры в нем будут сдаваться с отделкой. Завершить строительство планируется в октябре 2035 года.

Помимо жилья, девелопер построит школу на 852 места, два детских сада на 550 мест, физкультурно-оздоровительный центр площадью более 3,5 тыс. кв. метров с бассейном и спортивным ядром на территории 4,3 га, многоуровневый паркинг на 1700 машиномест.

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Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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