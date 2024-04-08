По итогам прошло года обрабатывающие предприятия Москвы показали рекордные результаты – рост на 22,3 процента без учета нефтепереработки. В частности, они наращивают выпуск изделий, применяемых в промышленности и коммунальном хозяйстве. Этому способствует поддержка города. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Предприятия наращивают производство высокотехнологичной продукции, в том числе для нужд самой промышленности и коммунального хозяйства. Например, по итогам года в два раза увеличился выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, более чем на 30 процентов – счетчиков производства и потребления электроэнергии, почти на 20 процентов – оборудования для фильтрования или очистки газов», – отметил Владислав Овчинский.

Кроме того, в 2023 году столичный производитель решений на базе суперконденсаторов «Тайтэн Пауэр Солюшн» в три раза нарастил объем выпуска систем накопления энергии. Сегодня в ассортименте компании около 30 устройств, среди которых источники бесперебойного питания и суперконденсаторные системы запуска двигателя. Их применяют в различных отраслях, включая промышленность, энергетику, связь и транспорт.

«В энергетике наши устройства используют для обеспечения качественного электроснабжения нагрузки в случае сбоев, накопления и хранения энергии в системах аварийного электропитания и других целей. В промышленности и транспорте – для энергосбережения, снижения вредных выбросов, обеспечения непрерывности работы и многого другого. Сегодня компания реализует ряд проектов общей мощностью более 15 мегаватт, что эквивалентно годовой мощности потребления энергии десяти технопарков «Слава», на площадке которого мы работаем», – отметил генеральный директор предприятия Владимир Ворожейкин.

Еще один столичный производитель «Промприбор-Р» в 2023 году нарастил выпуск газоанализаторов более чем на 40 процентов. Такие устройства позволяют определять качественный или количественный состав смесей газов в воздухе и предупреждать возникновение чрезвычайных происшествий. Они необходимы для контроля воздуха, обнаружения утечек, измерения концентраций горючих и токсичных паров в воздухе. Газоанализаторы производителя активно используют предприятия Москвы, в том числе химические, газотранспортные, водные компании, а также АЗС, паркинги и многие другие.

Увеличить производство предприятию удалось благодаря расширению производственных мощностей и товарной линейки. Так, ассортимент пополнили сверхкомпактным газоанализатором, универсальным течеискателем и датчиком во взрывозащищенном и арктическом исполнениях.

Предприятие наращивает локализацию изделий – в минувшем году здесь наладили выпуск плат для газоанализаторов. Также компания активно взаимодействует с городом – посетить производство можно в рамках проекта «Открой#Моспром».

В свою очередь, столичная производственная компания «Ленточные пилы» в 2023 году увеличила выпуск пил для обработки твердых металлов в восемь раз. Подобный инструмент позволяет работать с титаном, жаропрочными и авиационными сталями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сообщил, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год без учета нефтеобрабатывающей отрасли составил 22,3 процента.

По его поручению в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

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