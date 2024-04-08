Завод "ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в "Дне поставщика" Русгидро

4 апреля в Саранске РусГидро провел «День поставщика». Это 6 конференция с 2016 года. За это время ее участниками стали представители более 1200 российских и иностранных компаний.



В ходе мероприятия обсуждались вопросы по увеличению количества потенциальных участников закупок, ознакомление участников рынка с существующей системой закупок и новыми проектами, с изменениями, важными для поставщиков.



Завод «ЭМ-КАБЕЛЬ» принял активное участие в мероприятии, продемонстрировав новинки производства на выставке и в деловой программе мероприятия.



«ЭМ-КАБЕЛЬ» уже имеет опыт поставок в адрес ПАО «РусГидро», ранее были совершены отгрузки провода АСПк на линии в Сахалине и на Камчатке. Сейчас, в рамках самого масштабного проекта - реконструкции сетей Приморского края (МиРЭК), прорабатывается вопрос о поставках неизолированного провода еще 5 линий.