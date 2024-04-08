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Завод "ЭМ-КАБЕЛЬ" принял участие в "Дне поставщика" Русгидро

8 апреля 2024, 16:15 343 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО ЭМ-КАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

4 апреля в Саранске РусГидро провел «День поставщика». Это 6 конференция с 2016 года. За это время ее участниками стали представители более 1200 российских и иностранных компаний.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы по увеличению количества потенциальных участников закупок, ознакомление участников рынка с существующей системой закупок и новыми проектами, с изменениями, важными для поставщиков.

Завод «ЭМ-КАБЕЛЬ» принял активное участие в мероприятии, продемонстрировав новинки производства на выставке и в деловой программе мероприятия.

«ЭМ-КАБЕЛЬ» уже имеет опыт поставок в адрес ПАО «РусГидро», ранее были совершены отгрузки провода АСПк на линии в Сахалине и на Камчатке. Сейчас, в рамках самого масштабного проекта - реконструкции сетей Приморского края (МиРЭК), прорабатывается вопрос о поставках неизолированного провода еще 5 линий.

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Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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