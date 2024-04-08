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Форум для профессионалов в Екатеринбурге: как это было?

8 апреля 2024, 17:15 370 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ОСТЕК
Авторы и источники / Правообладателям

В четверг, 4 апреля, ОСТЕК стал участником масштабного отраслевого мероприятия — Форума электротехники и инженерных систем в Екатеринбурге.

Команда ОСТЕК разместилась на стендах №78-79 для презентации собственной линейки продукции, демонстрации преимуществ применения ассортимента OSTEC на проектах.

Гости мероприятия смогли очно пообщаться с продакт и проект-менеджерами компании, детально ознакомиться с демонстрационными материалами, узнать о планируемых разработках и новых технологиях, внедряемых на производстве, и даже предварительно просчитать стоимость проектов. Наряду с консультацией посетители стенда получили памятные подарки в виде мерча ОСТЕК.

Это был насыщенный и продуктивный день, надеемся увидеть вас среди постоянных пользователей продукции OSTEC!

Благодарим нашего официального дистрибьютора ЭТМ за организацию данного мероприятия.

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Метки: ОСТЕК, OSTEC
Отрасль: Электротехника 
OSTC
4.44

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