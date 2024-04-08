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Майнер во Владикавказе похитил электроэнергию на 3,4 млн рублей

8 апреля 2024, 15:30 394 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» направили в Министерство внутренних дел по РСО-Алания заявление о привлечении к ответственности собственника майнинг-фермы из-за незаконного потребления электроэнергии.

Оборудование для добычи криптовалюты было установлено в автомобильном гараже во Владикавказе. В ходе технического осмотра специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» обнаружили самовольное подключение к линии электропередачи 0,4 кВ. Все электрическое оборудование работало без приборов учета и заключения договора энергоснабжения. Объем незаконно потребленной электроэнергии составил 676,4 тысячи кВт.*ч. Финансовый ущерб, нанесенный энергокомпании, превысил 3,4 млн рублей.

По факту выявленного правонарушения собственнику майнинг-фермы грозит привлечение к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Она предусматривает минимальное наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, максимальное - лишение свободы до двух лет. Кроме того, нарушитель обязан оплатить весь объем похищенной электроэнергии.

«Россети Северный Кавказ» напоминают, что хищение электроэнергии напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей. Оно может провоцировать аварийные ситуации на энергообъектах и быть причиной низкого напряжения в сети. Такие действия могут повлечь угрозу для здоровья и жизни окружающих. При этом отсутствие платы за потребленный энергоресурс негативно сказывается на финансировании ремонтных работ и модернизации электросетевого комплекса. Деятельность, направленная на пресечение случаев хищения электроэнергии, показывает эффективность и будет продолжаться, несмотря на растущую изобретательность правонарушителей.

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Метки: ЭНЕРГОВОРОВСТВО, МАЙНИНГ, КРИПТОВАЛЮТА, РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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