Майнер во Владикавказе похитил электроэнергию на 3,4 млн рублей

«Россети Северный Кавказ» направили в Министерство внутренних дел по РСО-Алания заявление о привлечении к ответственности собственника майнинг-фермы из-за незаконного потребления электроэнергии.

Оборудование для добычи криптовалюты было установлено в автомобильном гараже во Владикавказе. В ходе технического осмотра специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» обнаружили самовольное подключение к линии электропередачи 0,4 кВ. Все электрическое оборудование работало без приборов учета и заключения договора энергоснабжения. Объем незаконно потребленной электроэнергии составил 676,4 тысячи кВт.*ч. Финансовый ущерб, нанесенный энергокомпании, превысил 3,4 млн рублей.



По факту выявленного правонарушения собственнику майнинг-фермы грозит привлечение к уголовной ответственности по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Она предусматривает минимальное наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, максимальное - лишение свободы до двух лет. Кроме того, нарушитель обязан оплатить весь объем похищенной электроэнергии.



«Россети Северный Кавказ» напоминают, что хищение электроэнергии напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения потребителей. Оно может провоцировать аварийные ситуации на энергообъектах и быть причиной низкого напряжения в сети. Такие действия могут повлечь угрозу для здоровья и жизни окружающих. При этом отсутствие платы за потребленный энергоресурс негативно сказывается на финансировании ремонтных работ и модернизации электросетевого комплекса. Деятельность, направленная на пресечение случаев хищения электроэнергии, показывает эффективность и будет продолжаться, несмотря на растущую изобретательность правонарушителей.