Компания МЕКА приняла участие в 40-м Форуме ЭТМ

4 апреля 2023 года, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», состоялось знаковое событие в мире электротехники и инженерных систем — 40-й Форум ЭТМ. Среди участников, представлявших передовые технологии и инновационные решения, была и компания МЕКА, демонстрирующая свои надежные системы лестничных и листовых лотков.

МЕКА, уже давно зарекомендовавшая себя на рынке как производитель высококачественных кабеленесущих систем, вновь подтвердила свой статус, представив продукцию, которая значительно упрощает процесс монтажа кабельных трасс.

Отличительной чертой систем МЕКА является их простота и быстрота сборки: каждый узел состоит всего из шести элементов, что делает монтаж не только быстрым, но и экономически выгодным.

На стенде МЕКА №36 посетители могли не только ознакомиться с продукцией компании, но и получить консультации от специалистов, а также поучаствовать в квизе и промоакциях компании.

Форум также предложил богатую деловую программу, включая мастер-классы, конференции и семинары, где обсуждались актуальные темы отрасли.

Форум ЭТМ стал местом встречи для специалистов и профессионалов в области электротехники, предоставив уникальную возможность обмена опытом и знаниями. Компания МЕКА благодарит организаторов за возможность участия в таком значимом событии и рада приветствовать всех заинтересованных на своем стенде в следующий раз.

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