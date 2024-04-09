Завод «Литий-Элемент», входящий в состав компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, разработал источники тока с повышенной емкостью 14 А·ч и сроком службы не менее трех лет. Изделие способно выдержать нагрузку в десятки раз выше гоночного болида на пике разгона. Параметры батарей позволяют эффективно их использовать в автономной аппаратуре для медицины, ЖКХ, нефтегазовой отрасли и снизить зависимость от импортных источников тока.

Литиевый источник тока ER 34580 создан заводом «Литий-Элемент» в рамках программы импортозамещения. Он имеет цилиндрическую форму типоразмера D и внешне не отличается от привычной бытовой батарейки формата «бочонок», но по техническим параметрам ее значительно превосходит. ER 34580 предназначен для питания электроэнергией автономной аппаратуры и по качеству не уступает изделиям ведущих европейских и азиатских производителей.

Емкость новой разработки «Литий-Элемента» составляет не менее 14 А·ч, при этом источник тока можно хранить и эксплуатировать в течение длительного времени – до трех лет. Его ключевые характеристики – высокая мощность (разряд током до 3 А) и способность выдерживать нагрузки до 150 g. Это в десятки раз превышает нагрузку, которая достигается внутри спортивного болида во время его разгона на гоночной трассе.

Такие параметры позволяют эксплуатировать ER 34580 в экстремальных условиях – при повышенной вибрации, ударах и давлении. По этой причине он востребован у компаний нефтегазодобывающей отрасли – для внутритрубного диагностического оборудования нефтепроводов, а также автономного электропитания различных объектов газодобывающей отрасли – в системах аварийной сигнализации и системах телемеханики линейных участков газопроводов, счетчиках газа и т.д.

«Литиевые источники тока используются также в реанимационном медоборудовании, при выполнении производственных задач в полях и во всех других случаях, когда ведутся сложные работы и есть потребность в автономном бесперебойном питании. В связи с резким сокращением поставок такой продукции из-за рубежа возникла необходимость в замещении импорта источниками тока отечественного производства. «Литий-Элемент» – в числе лидеров рынка в этом сегменте. На его вооружении – передовые идеи и эффективные технические решения, поэтому изделия предприятия не уступают продукции ведущих мировых производителей», – сказал заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

Батареи «Литий-Элемента» герметичны, работоспособны в любом пространственном положении и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. Также они полностью безопасны – обладают высокой пожаровзрывной безопасностью – не выделяют электролит и газы при хранении и эксплуатации. Уникальные технические возможности литиевых батарей позволяют расширять область их применения. В частности, они могут применяться также для электропитания охранных систем сигнализации, счетчиков газа, тепла, воды, электроизмерительных приборов.

В настоящее время специалисты саратовского предприятия провели испытания и получили положительное заключение НИИ «Транснефть» о возможности применения источников тока ER 34580, собранных в батареи, в составе сложного нефтегазового оборудования.