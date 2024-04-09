Персона года
В последние годы группа компаний TKT консолидировала и расширила свои позиции на рынке и реализовала важные научно-исследовательские программы, инвестируя в новое оборудование и технологии, а также расширяя свой ассортимент продукции для того, чтобы предлагать клиентам инновационные, интегрированные и синергетические решения.
Входящая в TKT Group компания Tecnovo производит смазки и вспомогательные химические вещества для процесса волочения проволоки с 1945 года: порошкообразные смазочные материалы для сухого волочения (Tecnolubre), масла и жидкие компаунды для влажного волочения (Sintek), пасты, консистентные (пластичные) смазки и составы для волочения проволоки (Tecnofix), продукты для подготовки катанки и проволоки для волочения (Tecnoline), продукты для прокатки проволоки (Tecnolam). Компания Tecnovo оказывает полную и оперативную техническую помощь, начиная с выбора наиболее подходящих продуктов и тщательного тестирования на предприятии заказчика силами своих специалистов. Технические специалисты компании работают в тесном сотрудничестве с компанией Koner Srl.
Совместные испытания с использованием волочильных фильер и смазочных составов обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики и синергетический эффект, достигаемые в различных условиях эксплуатации.
Компания Koner, также входящая в TKT Group, является ведущим производителем волочильного инструмента и вспомогательных продуктов для процесса волочения: волочильные фильеры для грубого и тонкого волочения проволоки, наконечники волок для грубого и тонкого волочения проволоки, напорные волоки для сухого волочения, втулки из твёрдого металла для различных применений, большие и фасонные волоки, поликристаллические алмазные волоки, вспомогательные продукты для волочения проволоки, такие как спиральные щётки, протирочные прокладки, тяговые устройства, машины и системы для очистки проволоки, станки и инструменты для ремонта волочильных фильер. Технические специалисты компании Koner работают в тесном сотрудничестве со специалистами из компании Tecnovo.
На выставке wire 2024 TKT Group планирует представить некоторые свои инновации:
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