В последние годы группа компаний TKT консолидировала и расширила свои позиции на рынке и реализовала важные научно-исследовательские программы, инвестируя в новое оборудование и технологии, а также расширяя свой ассортимент продукции для того, чтобы предлагать клиентам инновационные, интегрированные и синергетические решения.

Входящая в TKT Group компания Tecnovo производит смазки и вспомогательные химические вещества для процесса волочения проволоки с 1945 года: порошкообразные смазочные материалы для сухого волочения (Tecnolubre), масла и жидкие компаунды для влажного волочения (Sintek), пасты, консистентные (пластичные) смазки и составы для волочения проволоки (Tecnofix), продукты для подготовки катанки и проволоки для волочения (Tecnoline), продукты для прокатки проволоки (Tecnolam). Компания Tecnovo оказывает полную и оперативную техническую помощь, начиная с выбора наиболее подходящих продуктов и тщательного тестирования на предприятии заказчика силами своих специалистов. Технические специалисты компании работают в тесном сотрудничестве с компанией Koner Srl.

Совместные испытания с использованием волочильных фильер и смазочных составов обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики и синергетический эффект, достигаемые в различных условиях эксплуатации.

Компания Koner, также входящая в TKT Group, является ведущим производителем волочильного инструмента и вспомогательных продуктов для процесса волочения: волочильные фильеры для грубого и тонкого волочения проволоки, наконечники волок для грубого и тонкого волочения проволоки, напорные волоки для сухого волочения, втулки из твёрдого металла для различных применений, большие и фасонные волоки, поликристаллические алмазные волоки, вспомогательные продукты для волочения проволоки, такие как спиральные щётки, протирочные прокладки, тяговые устройства, машины и системы для очистки проволоки, станки и инструменты для ремонта волочильных фильер. Технические специалисты компании Koner работают в тесном сотрудничестве со специалистами из компании Tecnovo.

На выставке wire 2024 TKT Group планирует представить некоторые свои инновации:

Качественно новые высокоэффективные, не образующие пыли известковые мыла от компании Tecnovo , разработанные в результате многолетних исследований в области волочения стальной проволоки.

, разработанные в результате многолетних исследований в области волочения стальной проволоки. «Зелёные» эмульгируемые масла компании Tecnovo , полученные в результате изменения рецептуры и добавления новых добавок, улучшающих процесс влажного волочения с точки зрения смазки и характеристик волочения.

, полученные в результате изменения рецептуры и добавления новых добавок, улучшающих процесс влажного волочения с точки зрения смазки и характеристик волочения. Новая пресс-машина, установленная в конце 2023 года на заводе компании Koner , с усилием прессования 120 тонн для производства изделий из твёрдых металлов до наружного диаметра 120 мм.

с усилием прессования 120 тонн для производства изделий из твёрдых металлов до наружного диаметра 120 мм. Производство различных типов волочильных фильер и сконструированных по специальному заказу клиентов деталей, которые отличаются микрозернистой структурой с нулевой пористостью и значительно более высокими значениями плотности и твёрдости при сохранении уже высоких стандартов прочности.

Широкий ассортимент круглых и фасонных волочильных фильер, которые могут поставляться из твёрдых металлов без покрытия или с покрытием, нанесённым с использованием специальной технологии обработки компании Koner для повышения их прочностных характеристик.

для повышения их прочностных характеристик. D-lab – инновационное контрольно-измерительное устройство для измерения диаметра и овальности волочильных фильер, которое после большого успеха на мировом рынке в последние годы было в дальнейшем усовершенствовано и оснащено сенсорным экраном большего размера для удобства использования операторами.

Новая система K.80 для выполнения безопасных и экономичных операций повторной шлифовки и полировки.

Новая машина Ecoclean / Ecowipe для очистки проволоки и катанки.

Новый аппарат стыковой сварки, эффективный и очень простой в использовании, который существенно сокращает продолжительность процесса сварки стальной проволоки. Этот аппарат гарантирует экономию и очень высокую производительность благодаря совмещению сварки и отжига в одной операции.

Специализированные и высокопрофессиональные услуги по повторной шлифовке волок из карбида вольфрама, предоставляемые компанией Koner East в Македонии, и услуги по повторной шлифовке поликристаллических алмазных волок в компании Koner Italy .

в Македонии, и услуги по повторной шлифовке поликристаллических алмазных волок в компании Высокоэффективные протирочные прокладки для операций оцинковки, изготавливаемые со специальной обработкой покрытий и внутренней и внешней смазкой, поставляемые для всех типов применений и для удовлетворения любых потребностей заказчика.

Щётки для очистки проволоки и катанки, долговечные и доступные в различных размерах, типах и материалах.

Комплексные решения, как химические, так и механические, для очистки проволоки и катанки.