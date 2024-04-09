В Красноярске построят завод электрогенераторных установок

Корпорация развития Енисейской Сибири и ООО «МегаВатт» заключили соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по созданию завода электрогенераторных установок с дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Проект планируется реализовать в Советском районе Красноярска, вблизи Красноярского алюминиевого завода.

Предполагаемый объем инвестиций в проект составляет до 1 млрд рублей. Запустить завод компания «МегаВатт» планирует к 2026 году; в настоящее время проводятся подготовительные мероприятия и оформление документации. После выхода предприятия на полную производственную мощность планируется выпускать порядка 60 единиц продукции в месяц; мощность электрогенераторных установок будет составлять от 16 кВт до 1500 кВт. В рамках реализации проекта будут созданы около 200 дополнительных рабочих мест.

«В настоящее время в Красноярском крае и близлежащих регионах нет заводов и цехов по производству генераторных установок, адаптированных для работы в условиях Сибири и Крайнего севера. Расположение производства в административном центре Красноярского края позволит обеспечивать продукцией собственного производства не только Красноярский край, но и Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, что также позволит повысить качество сервиса», – отметил исполнительный директор ООО «МегаВатт» Арислан Ганиев.

Компания «МегаВатт» основана в 2004 году с целью осуществления деятельности по организации автономного энергоснабжения объектов первой и второй категории надежности. Решения от компании «МегаВатт» внедрены в инфраструктуру медицинских, социальных, инженерных, экономических, информационных объектов. Организация является экспертом в области проектирования и создания автономных систем энергоснабжения любого уровня сложности, обладает широким ассортиментом изделий собственного производства: дизельных электростанций и установок (ДЭС, ДГУ), дизель-насосных установок (ДНУ), высоковольтных электростанций, манифольдов, модульных зданий контейнерного типа, модульных холодильных и морозильных камер контейнерного типа.