Научно-производственная компания «Полимер-Компаунд» запустила в Томске новое отделение по выпуску композиционных материалов для кабельной, электротехнической, горнодобывающей и автомобильной промышленности. Мощности производства увеличены в 1,2 раза.

Инвестиции в замену оборудования превысили 115 млн рублей. Из них 77 млн рублей в виде льготного займа по программе « Производительность труда » предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

«Заем Фонда развития промышленности помог нам в обновлении парка технологического оборудования. Благодаря запуску нового отделения с современной экструзионной линией мы уже нарастили мощности в 1,2 раза до 10 тысяч тонн в год, а после выхода на проектную мощность выпуск составит почти 12 тысяч тонн. Все технические решения, используемые при выпуске композиций, разработаны нашими специалистами, а композиционные материалы предприятия по своим свойствам сопоставимы с лучшими зарубежными образцами», – рассказал генеральный директор ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд» Анатолий Чернов.

Выпускаемые «НПК «Полимер-Компаунд» композиционные материалы используются при изготовлении покрытий магистральных трубопроводов нефти и газа, электротехнических изделий, труб, применяемых при добыче полезных ископаемых. Также они необходимы при выпуске оболочек и изоляций силовых, гибких и огнестойких кабельных изделий, в том числе для прокладки в местах с большим скоплением людей – в торговых комплексах, кинотеатрах, бизнес-центрах.

Покупатели продукции – крупнейшие кабельные и трубоизоляционные предприятия России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Среди них – холдинги «Ункомтех», «Таграс» и «Холдинг Кабельный Альянс», предприятия «Камский кабель» и «Беларускабель», а также трубоизоляционные заводы «Сургутнефтегаза», горнодобывающие предприятия группы «Алроса», ГМК «Норильский никель», «Евраз».

Основное используемое сырье – полиэтилены, полипропилены и их сополимеры, поставляемые российскими предприятиями групп «Сибур Холдинг» и «Лукойл». Локализация продукции составляет 85%.

С вводом нового оборудования на предприятии создано 9 новых рабочих мест.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.