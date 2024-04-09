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  • "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" предоставил кабельную продукцию на третий полуфинал VII Открытого чемпионата электриков IEK

"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" предоставил кабельную продукцию на третий полуфинал VII Открытого чемпионата электриков IEK

9 апреля 2024, 09:24 97 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Авторы и источники / Правообладателям

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» предоставил кабельную продукцию на третий полуфинал VII Открытого чемпионата электриков IEK, который завершился в Севастополе.

Участникам полуфинала предстояло за четыре часа смонтировать электроустановку для подключения электричества и сети интернет, запрограммировать оборудование. Кабель марки EXPERt class благодаря высокому качеству и удобной разрывной нити помог участникам быстро, качественно и аккуратно справиться с заданиями. Лучшие из них получили путевки в финал, а также денежные призы и подарки от спонсоров чемпионата.

Многочисленные зрители смогли не только поддержать своих конкурсантов, но и поучаствовать в мастер-классах, где специалисты наглядно показали, как быстро и безопасно подключить к электричеству розетку, выключатель, люстру и другие бытовые приборы, ознакомиться с новинками электротехники и узнать базовые правила электробезопасности.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EXPT
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