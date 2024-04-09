"Россети Юг" улучшают электроснабжение столицы Калмыкии

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» в 2024 году отремонтируют пять километров линий электропередачи (ЛЭП) в распределительной сети 0,4–10 кВ и оборудование 30 трансформаторных подстанций в г. Элиста Республики Калмыкия.

Энергетики заменят около 200 изоляторов и свыше 100 предохранителей. Для снижения риска повреждения ЛЭП произведут опиловку 30 деревьев и расчистку 0,6 га трасс от древесно-кустарниковой растительности. Выполнение этих мероприятий позволит повысить качество и надежность электроснабжения степной столицы и трех пригородных поселков, общая численность населения которых составляет почти 110 тысяч человек.

Ремонтная программа направлена на повышение энергоэффективности оборудования, обеспечение возможности присоединения новых потребителей к электрическим сетям «Россети Юг», повышение надежности электроснабжения населения, социально значимых и промышленных объектов столицы республики.