Оптико-электронная аппаратура предприятий холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех позволяет делать максимально точные карты местности и выявлять места чрезвычайных происшествий. Оборудование способно распознавать объекты из космоса размером около одного метра. Комплекс начал работать на спутнике дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4, который был выведен на орбиту 31 марта.

Оптико-электронная аппаратура «Геотон-Л1» с длиннофокусным линзовым объективом позволяет с высокой достоверностью распознавать объекты величиной от 70 см на расстоянии 475 км от поверхности планеты. Для выявления деталей и текстур местности используют возможности оборудования получать снимки в черно-белом диапазоне с разрешением около одного метра. Информацию о свойствах земной поверхности получают благодаря наблюдению в различных спектральных диапазонах.

«Геотон-Л1» создан специалистами Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ). В составе оборудования – крупногабаритный объектив «Актиний-4АГ», разработанный на Лыткаринском заводе оптического стекла (ЛЗОС). Объектив обеспечивает высокодетальную съемку земной поверхности в режиме, приближенном к реальному времени.

Кроме того, на спутнике «Ресурс-П» установлена гиперспектральная аппаратура ГСА, созданная специалистами КМЗ. Она предназначена для съемки поверхности Земли не менее чем в 120 узких спектральных диапазонах. Полученные кадры позволяют выполнять спектральный анализ атмосферы, лесов, посевов, почвы, геологических образований, а также определять влажность и состав грунта, заболевания сельскохозяйственных культур, уровень загрязнения водоемов и многое другое.

«Эффективность приборов, разработанных сотрудниками предприятий нашего холдинга, высоко оценили после запуска предыдущих спутников «Ресурс-П». Компетенции специалистов и производственные мощности позволяют создавать оборудование, способствующее решению сложных задач, связанных с космическими исследованиями. «Геотон-Л1» помогает максимально точно составлять карты местности, а также обеспечивает оперативный контроль экологического состояния окружающей среды и мониторинг чрезвычайных ситуаций», – отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Космический комплекс «Ресурс-П» предназначен для высокодетального, детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли и передачи данных по радиоканалу на наземные пункты приема информации. Головной организацией-разработчиком космических аппаратов «Ресурс-П» выступает РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).