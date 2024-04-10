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Двадцать частных домов Наро-Фоминска подключат к новой линии электропередачи

10 апреля 2024, 12:30 235 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Двадцать частных домов в Наро-Фоминске специалисты «Мособлэнерго» к лету обеспечат электроснабжением. На Кольцевой улице проходит строительство электрообъектов.

В марте работники компании на ул. Кольцевой в районе дома № 2 завершили строительство подстанции с трансформатором мощностью 250 кВА. В апреле от КТП началось строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ общей протяженностью более 400 м. ЛЭП предназначены для присоединения к сетям новых абонентов. Также выполнение мероприятий позволит усилить схему электроснабжения потребителей, проживающих на Кольцевой улице. Мероприятия по технологическому присоединению запланировано закончить в конце второго квартала 2024 года.

Строительство КВЛ выполнялось в рамках договоров по технологическому присоединению. «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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