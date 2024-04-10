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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" расширяет сотрудничество с азиатскими странами

10 апреля 2024, 12:15 260 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Кабельный завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
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Генеральный директор Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев и коммерческий директор Сергей Хромов посетили Таджикистан. Деловая поездка стала продолжением расширения сотрудничества Завода с азиатскими странами.

В столице республики Душанбе они встретились с директорами крупных компаний. Первая встреча состоялась с руководителями таджикской компании по строительству гидроэнергетических и инфраструктурных объектов ТГЭМ. На ней Сергей Кутенев и Сергей Хромов обсудили вопросы электроснабжения, для которых требуется качественная кабельно-проводниковая продукция.

ТГЭМ более 60 лет успешно занимается строительством воздушных и кабельных линий до 500 кВ, ветряных и солнечных электростанций, других энергетических объектов, поэтому заинтересована в поставках кабеля напрямую с завода-производителя. В ходе встречи стороны договорились проработать вопрос дальнейшего сотрудничества.    

Также Сергей Кутенев и Сергей Хромов посетили недавно открывшийся завод IMOD по производству электрощитового оборудования и металлоконструкций, другие предприятия республики.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ТАДЖИКИСТАН
Отрасль: Кабельная промышленность 
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