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Офисный квартал из трех башен построят на юго-западе Москвы у станции метро "Калужская", рассказала журналистам заместитель генерального директора STONE Виктория Васильева в среду.
"Три деловых корпуса с торговой галереей планируется построить на пересечении улицы Академика Семенихина и Старокалужского шоссе. Начало строительства запланировано на 2025 год", — отметила Васильева.
Инвестиции в проект составят 18 млрд рублей.
В свою очередь в пресс-службе столичного стройкомплекса уточнили, что на земельном участке площадью 2,1 га появится офисный квартал общей площадью 96 тыс. кв. м.
"Вблизи офисных корпусов будет благоустроена городская площадь с озеленением и зонами отдыха", — заверил заммэра Андрей Бочкарёв.
Архитектурную концепцию разработает российское бюро Kleinewelt Architekten.
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