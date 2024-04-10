Офисный квартал из трех башен построят на юго-западе Москвы у станции метро "Калужская", рассказала журналистам заместитель генерального директора STONE Виктория Васильева в среду.

"Три деловых корпуса с торговой галереей планируется построить на пересечении улицы Академика Семенихина и Старокалужского шоссе. Начало строительства запланировано на 2025 год", — отметила Васильева.

Инвестиции в проект составят 18 млрд рублей.

В свою очередь в пресс-службе столичного стройкомплекса уточнили, что на земельном участке площадью 2,1 га появится офисный квартал общей площадью 96 тыс. кв. м.

"Вблизи офисных корпусов будет благоустроена городская площадь с озеленением и зонами отдыха", — заверил заммэра Андрей Бочкарёв.

Архитектурную концепцию разработает российское бюро Kleinewelt Architekten.