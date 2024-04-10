Правительство России одобрило законопроект, направленный на введение статуса системообразующих территориальных сетевых организаций (ТСО) в каждом субъекте России как единого центра компетенций, и принял решение внести его в Государственную думу. Законопроект опубликован на официальном сайте кабмина.



Проект также направлен на улучшение нормативного регулирования оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления в сфере электроэнергетики, на этапное внедрение и использование цифровых информационных моделей, внедрение интеллектуальных систем управления и расчетных модулей с использованием цифровых технологий.



Ранее заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак пояснил, что системообразующая технологическая система (СТСО) станет центром ответственности за надежность электроснабжения. Он также отметил, что на текущий момент в процессе осуществления второй этап ужесточения критериев для сохранения статуса ТСО.



Согласно этим изменениям, из 1,7 тысячи организаций, которые работали в 2020 году, к 2025 году должно остаться не более 400 - примерно три - пять ТСО в каждом регионе.