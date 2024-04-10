Введено в эксплуатацию оборудование подстанции (ПС) 220 кВ Родники. Специалисты Системного оператора обеспечили режимные условия для включения подстанции и организовали комплекс мероприятий для ее стабильной работы в составе энергосистемы. Подстанция станет центром питания перспективного жилого микрорайона в пригороде Новосибирска.

Подстанция 220 кВ Родники, инвестором строительства которой стала ГК «Энергомонтаж», создаст инфраструктурные возможности для комплексного развития перспективной застройки микрорайона, расположенного вблизи города Новосибирска, обеспечит энергоресурсами строительство жилых домов и социальных объектов.

Новая подстанция запитана от двух воздушных линий (ВЛ) 220 кВ Заря – Правобережная и Новосибирская ТЭЦ-3 – Отрадная, оборудована современными элегазовыми выключателями. В качестве силовых трансформаторов применены два трансформатора российского производства (г. Санкт Петербург) мощностью по 25 МВА каждый.

Для включения новой подстанции при участии специалистов Новосибирского РДУ были выполнены мероприятия по реконструкции устройств релейной защиты на четырех объектах: ПС 500 кВ Заря, Новосибирская ТЭЦ-3, ПС 220 кВ Отрадная и ПС 220 кВ Правобережная. Старые устройства релейной защиты на электромеханической элементной базе были заменены на современные устройства на микропроцессорной элементной базе отечественного производства.