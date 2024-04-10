Жилье и соцобъекты построят в столичной Некрасовке по КРТ

Современное городское пространство появится в районе Некрасовка в рамках редевелопмента по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Современное городское пространство появится в Некрасовке на восьми участках общей площадью 32,52 гектара. Там возведут более 608 тыс. кв.м недвижимости, включая жилье и необходимую социальную и деловую инфраструктуру. Проект реализует назначенный городом оператор — ООО "Некрасовка Север". Вложения в его реализацию оцениваются почти в 152 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,6 млрд рублей. В результате создадут около 3,6 тысячи новых рабочих мест", — сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Он уточнил что в проект включены восемь участков на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Липчанского и в Проектируемом проезде № 4296. Большая часть из них не застроена и не используется. При этом территории отличаются высокой транспортной доступностью: рядом находится станция метро "Некрасовка" и проходит участок Московского скоростного диаметра.