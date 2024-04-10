Жилье и соцобъекты построят в столичной Некрасовке по КРТ

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Современное городское пространство появится в районе Некрасовка в рамках редевелопмента по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Современное городское пространство появится в Некрасовке на восьми участках общей площадью 32,52 гектара. Там возведут более 608 тыс. кв.м недвижимости, включая жилье и необходимую социальную и деловую инфраструктуру. Проект реализует назначенный городом оператор — ООО "Некрасовка Север". Вложения в его реализацию оцениваются почти в 152 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,6 млрд рублей. В результате создадут около 3,6 тысячи новых рабочих мест", — сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.
Он уточнил что в проект включены восемь участков на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Липчанского и в Проектируемом проезде № 4296. Большая часть из них не застроена и не используется. При этом территории отличаются высокой транспортной доступностью: рядом находится станция метро "Некрасовка" и проходит участок Московского скоростного диаметра.
"Благодаря реализации проекта в Некрасовке появится 483,3 тыс. кв.м жилья и 119 тыс. кв.м социальной и общественно-деловой недвижимости, включая детские сады для 600 воспитанников и школы, в которых смогут учиться более тысячи человек, а также торговый центр площадью 50 тыс. кв.м, офисы, отделения банков, аптеки, кафе. Кроме того, предусмотрено строительство современного производства", — отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба.
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