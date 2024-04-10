Это искусственное сооружение — часть строящегося двухполосного левоповоротного съезда длиной более километра. Оно обеспечит движение автомобилей с Московского скоростного диаметра на Симферопольское шоссе.

Завершены работы по возведению монолитных конструкций эстакады над Симферопольским шоссе на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Полностью завершен монолитный конструктив двухполосной эстакады протяженностью более 350 метров, проходящей над Симферопольским шоссе на высоте около пяти метров. Это искусственное сооружение является частью строящегося двухполосного левоповоротного съезда длиной более километра. Оно обеспечит движение автомобилей с Московского скоростного диаметра на Симферопольское шоссе», — заявил Андрей Бочкарев.

Эстакада возведена на девяти монолитных опорах, установленных на фундаменте в виде низких ростверков на железобетонных сваях. Пролетные строения из сборных балок полностью собирались кранами, укрупненная сборка металлического пролетного строения осуществлялась на стапеле, а уже затем производился его монтаж с помощью кранов и временных опор.

«Сооружение эстакады велось очередями. Движение автотранспорта по пересекаемому Симферопольскому шоссе осуществлялось по временной схеме и не прерывалось в течение всего периода производства работ», — уточнил Андрей Бочкарев.

Пролетные строения эстакады с первой по шестую опоры выполнены из сборных железобетонных балок, а с шестой по девятую — из металлических коробчатых балок с железобетонной плитой проезжей части.

Сейчас ведутся работы по нанесению антикоррозионной защиты поверхности и устройству оклеечной гидроизоляции. Это необходимо для повышения долговечности и надежности металлоконструкций. Их покрывают лакокрасочными материалами с гарантированным сроком службы не менее 15 лет. На этапе подготовки специалисты удаляют с металлических поверхностей следы загрязнения, окалину, химический налет, проводят абразивную чистку. Железобетонные конструкции опор и пролетных строений окрашивают вододисперсной акриловой краской со сроком службы также не менее 15 лет.

В рамках строительства эстакады на Симферопольском шоссе запланированы работы по устройству асфальтобетонного покрытия, монтажу опор освещения и инженерных сетей.

Московский скоростной диаметр — это один из крупнейших дорожно-транспортных проектов страны. Бессветофорная магистраль протянулась на 68 километров с севера на юг столицы и позволяет автомобилистам значительно сокращать время в пути.