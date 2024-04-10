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  • Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов и глава РусГидро Виктор Хмарин обсудили будущее энергетики региона

Губернатор Чукотки Владислав Кузнецов и глава РусГидро Виктор Хмарин обсудили будущее энергетики региона

10 апреля 2024, 14:30 189 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: chaogov.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: t.me/vladislav_kuznecov

Фото: t.me/vladislav_kuznecov

Вопросы развития энергетики и обеспечения жителей и предприятий надежным теплоснабжением обсудили во время встречи Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов с руководством ПАО «РусГидро» – генеральным директором Виктором Хмариным и его первым заместителем Романом Бердниковым. 

Стороны обсудили ряд вопросов, которые необходимо решить. Они касаются тарифов на электроэнергию в округе, строительства Арктической ТЭС в Певеке для замещения Чаунской ТЭЦ, а также модернизации теплотрассы в Эгвекиноте, которая снабжает теплом посёлок.

«Мы  относимся к регионам с изолированной энергетической системой, энергия у нас стоит дорого, бюджет ее субсидирует. Это необходимо для развития региона: без поддержки федерального центра, если платить по экономически обоснованному тарифу, предприятиям будет работать сложно. На основе поручений Президента сейчас прорабатываем с федеральными ведомствами такой механизм, который позволит принципиально решить этот вопрос», – сообщил Владислав Кузнецов.

На встрече также обсудили сроки строительства Арктической ТЭС в Певеке для замещения Чаунской ТЭЦ, а также возможности использования при проектировании схемы, предполагающей в будущем использование не только угля, но и сжиженного природного газа. 

Кроме того, на этой неделе команда «РусГидро» посетит Эгвекинот. В плане рабочей поездки, в том числе, осмотр теплотрассы в муниципальном центре, построенной в 1997 году. Объект нуждается в модернизации,  необходимо понять, какие ремонтные работы здесь нужно провести и в какие сроки.

«Надежная энергосистема Чукотки – это основа для роста нашей промышленности и экономики, качественного энергоснабжения жилых домов, социальных объектов. Вместе с «РусГидро» работаем над тем, чтобы обеспечить ее развитие», – подчеркнул Губернатор Чукотского АО.

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Метки: РУСГИДРО, ЧУКОТКА
Отрасль: Электроэнергетика 

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