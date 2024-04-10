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Вопросы развития энергетики и обеспечения жителей и предприятий надежным теплоснабжением обсудили во время встречи Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов с руководством ПАО «РусГидро» – генеральным директором Виктором Хмариным и его первым заместителем Романом Бердниковым.
Стороны обсудили ряд вопросов, которые необходимо решить. Они касаются тарифов на электроэнергию в округе, строительства Арктической ТЭС в Певеке для замещения Чаунской ТЭЦ, а также модернизации теплотрассы в Эгвекиноте, которая снабжает теплом посёлок.
«Мы относимся к регионам с изолированной энергетической системой, энергия у нас стоит дорого, бюджет ее субсидирует. Это необходимо для развития региона: без поддержки федерального центра, если платить по экономически обоснованному тарифу, предприятиям будет работать сложно. На основе поручений Президента сейчас прорабатываем с федеральными ведомствами такой механизм, который позволит принципиально решить этот вопрос», – сообщил Владислав Кузнецов.
На встрече также обсудили сроки строительства Арктической ТЭС в Певеке для замещения Чаунской ТЭЦ, а также возможности использования при проектировании схемы, предполагающей в будущем использование не только угля, но и сжиженного природного газа.
Кроме того, на этой неделе команда «РусГидро» посетит Эгвекинот. В плане рабочей поездки, в том числе, осмотр теплотрассы в муниципальном центре, построенной в 1997 году. Объект нуждается в модернизации, необходимо понять, какие ремонтные работы здесь нужно провести и в какие сроки.
«Надежная энергосистема Чукотки – это основа для роста нашей промышленности и экономики, качественного энергоснабжения жилых домов, социальных объектов. Вместе с «РусГидро» работаем над тем, чтобы обеспечить ее развитие», – подчеркнул Губернатор Чукотского АО.
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