Строители завершили последний этап надвижки пролетного строения моста через Волгу – самого масштабного сооружения Северного обхода Твери на М-11 «Нева». Многотонная конструкция была перемещена на расстояние в 122 метра и установлена на первую из четырех опор, расположенных на противоположном берегу реки.



Теперь специалистам предстоит разобрать аванбек – вспомогательное устройство, которое позволяет не возводить временные опоры при строительстве мостовых сооружений. После демонтажа аванбека строители с помощью мощного подъемного крана установят на береговые опоры последний элемент конструкции пролетного строения, и мост через Волгу сомкнется.



Далее будет выполнен большой комплекс работ по устройству плиты проезжей части, мостового полотна, гидроизоляции, очистных сооружений. Мостовики смонтируют деформационные швы, перильное и барьерное ограждения, установят мачты освещения.



Работы по строительству моста через реку Волгу стартовали летом 2022 года. Строители возвели 10 опор средней высотой 16,5 метров, собрали металлическую конструкцию пролета общей массой 6,2 тысяч тонн и завершили все пять этапов надвижки пролетного строения.



Длина моста через Волгу – 738 метров, а ширина – чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры.



Открыть движение по мосту через Волгу, как и по всему второму этапу обхода Твери, планируется в июле этого года.



На всем протяжении нового участка М-11 будет устроено электроосвещение, вблизи населенных пунктов установят шумозащитные экраны. Для удобства автомобилистов планируется открыть две современные многофункциональные зоны отдыха, где помимо АЗС будут расположены супермаркеты, кафе, детские и спортивные площадки.



Для предотвращения аварий с участием диких животных предусмотрено возведение биопереходов, скотопрогонов, установка сетчатых ограждений. Как и на других скоростных участках дорог Автодора, на обходе Твери будет работать служба аварийных комиссаров, готовых прийти на помощь водителям в любое время дня и ночи.



Северный обход Твери соединит две столицы бесшовным скоростным движением без светофоров и перекрёстков. Автомобилистам больше не придется съезжать с магистрали в районе Твери, а поездка из Москвы в Санкт-Петербург займет еще меньше времени.



Для Тверской области как региона, расположенного между двух столиц, открытие нового участка М-11 станет импульсом к развитию промышленности, сельского хозяйства, экономики, туризма, создаст дополнительные возможности для развития агропромышленного комплекса и жилищного строительства.