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"Россети Ленэнерго" продлили действие ночного тарифа на всех электрозарядных станциях компании

10 апреля 2024, 15:15 112 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

«Россети Ленэнерго» продлили действие ночного тарифа для зарядки электромобилей на всех электрозарядных станциях (ЭЗС) компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он будет действовать до 2 мая.

Стоимость зарядки для электромобилей с 08:00 до 23:59 составляет 22 руб/кВт*ч, а с 00:00 до 07:59 – 15 руб/кВт*ч.

«В течение нескольких лет «Россети Ленэнерго» активно создают зарядную инфраструктуру для электротранспорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В марте мы ввели ночной тариф на 10 электрозарядных станциях компании. Первые результаты показали, что на услугу есть спрос, поэтому было принято решение распространить эту меру в тестовом режиме на все ЭЗС», – отметил заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам «Россети Ленэнерго» Денис Коньков.

Ознакомиться с локациями, на которых установлены зарядные станции «Россети Ленэнерго», можно в мобильном приложении «Россети Электротранспорт».

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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