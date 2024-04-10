Специалисты «Россети Юг» зимой 2023/2024 года провели 88 плавок и 102 механические обивки гололёдно-изморозевых отложений на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ и выше. Для сравнения, предыдущей зимой плавка осуществлялась четыре раза, а обивка – дважды. Самые масштабные мероприятия проводились на территории Ростовской области.

Донской регион в период с конца ноября по февраль несколько раз оказывался под ударами стихии. Сильные ветры, обильные снегопады и ледяные дожди при минусовой температуре приводили к обледенению ЛЭП, обрыву проводов и грозозащитных тросов, повреждению опор и другого электросетевого оборудования, а, следовательно, к нарушению электроснабжения потребителей. Для минимизации последствий непогоды энергетики филиала «Ростовэнерго» выполняли 58 плавок гололёда и осуществили 100 обивок ледяной корки.

В Волгоградской области в течение зимы проведено 28 плавок гололёдно-изморозовых отложений, в Калмыкии – две. В каждом из этих регионов выполнено по одному механическому удалению льда.

Перепады температуры от минусовых значений к плюсовым и высокая влажность характерны для зимы в южных регионах России. Такие климатические условия способствуют гололёдообразованию на проводах и конструкциях электрообъектов. Толщина гололёда на них может достигать 50-70 мм, существенно утяжеляя линии электропередачи. Сверхнормативные нагрузки приводят к обрывам проводов и даже изломам опор и, как следствие, нарушениям электроснабжения. Плавка гололёда является действенным способом борьбы с налипанием снега и льда на провода и тросы ЛЭП. Для этого энергетики используют специальные установки и схемы. При их реализации по воздушным линиям электропередачи проходят токи большой величины, которые нагревают провода и плавят лёд.