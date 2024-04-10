Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Юг" провели почти 90 плавок и более 100 обивок гололёда на линиях электропередачи

10 апреля 2024, 10:45 261 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Юг
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

Специалисты «Россети Юг» зимой 2023/2024 года провели 88 плавок и 102 механические обивки гололёдно-изморозевых отложений на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ и выше. Для сравнения, предыдущей зимой плавка осуществлялась четыре раза, а обивка – дважды. Самые масштабные мероприятия проводились на территории Ростовской области.

Донской регион в период с конца ноября по февраль несколько раз оказывался под ударами стихии. Сильные ветры, обильные снегопады и ледяные дожди при минусовой температуре приводили к обледенению ЛЭП, обрыву проводов и грозозащитных тросов, повреждению опор и другого электросетевого оборудования, а, следовательно, к нарушению электроснабжения потребителей. Для минимизации последствий непогоды энергетики филиала «Ростовэнерго» выполняли 58 плавок гололёда и осуществили 100 обивок ледяной корки.

В Волгоградской области в течение зимы проведено 28 плавок гололёдно-изморозовых отложений, в Калмыкии – две. В каждом из этих регионов выполнено по одному механическому удалению льда.

Перепады температуры от минусовых значений к плюсовым и высокая влажность характерны для зимы в южных регионах России. Такие климатические условия способствуют гололёдообразованию на проводах и конструкциях электрообъектов. Толщина гололёда на них может достигать 50-70 мм, существенно утяжеляя линии электропередачи. Сверхнормативные нагрузки приводят к обрывам проводов и даже изломам опор и, как следствие, нарушениям электроснабжения. Плавка гололёда является действенным способом борьбы с налипанием снега и льда на провода и тросы ЛЭП. Для этого энергетики используют специальные установки и схемы. При их реализации по воздушным линиям электропередачи проходят токи большой величины, которые нагревают провода и плавят лёд.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ЛЭП, ГОЛОЛЕД
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
10.04.2024
Система изолированной молниезащиты IEK – надежная защита от удара молнии
10.04.2024
Аппаратура Ростеха помогает делать высокодетальные снимки Земли из космоса
10.04.2024
От сверхмалых до очень больших размеров
10.04.2024
Руководитель отдела технической компетенции Инкаба стал участником конференции "ГеоЕвразия-2024"
09.04.2024
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО "Электрорешения"
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно