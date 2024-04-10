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Система изолированной молниезащиты IEK – надежная защита от удара молнии

10 апреля 2024, 11:45 269 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
Авторы и источники / Правообладателям

Система изолированной молниезащиты IEK предназначена для исключения распространения тока по критическим коммуникациям, защиты людей от напряжения шага и прикосновения. Снижает угрозу скачков напряжения в сети и уменьшает нагрузку на УЗИПы. Устанавливается на безопасном расстоянии от защищаемого объекта.

В ассортименте молниеприемные мачты, штанги, держатели изолированного молниеприемника, а также аксессуары для формирования системы.

Преимущества системы изолированной молниезащиты IEK

  • Соответствует ГОСТ Р 59789-2021(МЭК 62305 ч.3).
  • Широкий диапазон рабочих температур: от −60 до +40 °C.
  • Не требует частой замены: срок службы — 30 лет.

Технические характеристики системы изолированной молниезащиты IEK

  • Изолированные штанги длиной от 0,5 до 3 м.
  • Материал оголовков штанги — алюминий.
  • Материал изолятора — стеклопластик.
  • Электрическая прочность изоляции — не менее 3 кВ/мм.
  • Изолированные мачты длиной до 7 м.
  • Материал мачт — алюминий или оцинкованная сталь.
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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
6.86

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