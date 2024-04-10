Система изолированной молниезащиты IEK предназначена для исключения распространения тока по критическим коммуникациям, защиты людей от напряжения шага и прикосновения. Снижает угрозу скачков напряжения в сети и уменьшает нагрузку на УЗИПы. Устанавливается на безопасном расстоянии от защищаемого объекта.

В ассортименте молниеприемные мачты, штанги, держатели изолированного молниеприемника, а также аксессуары для формирования системы.

Преимущества системы изолированной молниезащиты IEK

Соответствует ГОСТ Р 59789-2021(МЭК 62305 ч.3).

Широкий диапазон рабочих температур: от −60 до +40 °C.

Не требует частой замены: срок службы — 30 лет.

Технические характеристики системы изолированной молниезащиты IEK