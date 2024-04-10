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Система изолированной молниезащиты IEK предназначена для исключения распространения тока по критическим коммуникациям, защиты людей от напряжения шага и прикосновения. Снижает угрозу скачков напряжения в сети и уменьшает нагрузку на УЗИПы. Устанавливается на безопасном расстоянии от защищаемого объекта.
В ассортименте молниеприемные мачты, штанги, держатели изолированного молниеприемника, а также аксессуары для формирования системы.
Преимущества системы изолированной молниезащиты IEK
Технические характеристики системы изолированной молниезащиты IEK
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