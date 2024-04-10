10 апреля 2​024 года в НИУ «МЭИ» прошел первый отборочный этап Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», который проходит при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Лига молодых специалистов направлена на оценку и развитие профессиональных знаний и лидерских навыков, а также личностных компетенций молодых сп​ециалистов компаний, выявление лидеров среди работников отрасли, их привлечение к решению актуальных производственных задач, стоящих перед компаниями и всей отраслью, а также на содействие в передаче молодым работникам опыта, накопленного менеджментом.

«Для молодых специалистов мы разработали кейс, посвященный специфике конкурентоспособных производственных систем ХХI века, − рассказывает основатель и сопредседатель оргкомитета CASE-IN» Артем Королев, − участники расскажут, как выбрать производственные участки и оборудование для модернизации и технического перевооружения, а также для последующего внедрения технологий и инструментов бережливого производства».

С приветственным словом к участникам чемпионата выступил статс-секретарь, заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко.

В этом году действующие специалисты ведущих компаний промышленности в ходе 10 отборочных этапов решают задания по главной теме XII сезона «Бережливое производство», связанные с внедрением принципов бережного и эффективного производства.

На площадке НИУ «МЭИ» встретились сотрудники компаний АО «Газпромнефть-Аэро», ООО «Газпромтранс», ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго», ООО «Газпромнефть-Битумные материалы», ООО «Газпромнефть НТЦ», ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», АО «Мосэнергосбыт» и ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

«Каждый десятый человек, работающий в энергетической отрасли – выпускник НИУ «МЭИ». Университет уже не первый год является лучшей площадкой для проведения подобных соревнований. Надеемся, что наше гостеприимство будет способствовать зарождению новых идей и планов для развития энергетической отрасли», − рассказал первый проректор НИУ «МЭИ» Владимир Замолодчиков.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022-2031 гг.

Национальные партнерами Чемпионата: Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, АНО «Россия – страна возможностей», также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».