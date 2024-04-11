Филиал "Владимирэнерго" провел годовую региональную Коллегию

В мероприятии приняли участие руководители управления филиала и районов электрических сетей, председатель Совета молодёжи и руководитель Владимирского учебного центра «Энергетик», сообщает Telegram-канал «Информбюро» (https://t.me/informationbureau/7721)



Подводя итоги деятельности компании за 2023 год, директор «Владимирэнерго» Иван Янин отметил выполнение всех стратегических задач, стоящих перед филиалом в прошлом году.



Так, в рамках реализации программы повышения надёжности электроснабжения на распределительных сетях было заменено более 500 км «голого» провода на СИП, от древесно- кустарниковой поросли расчищено и расширено более 1000 га просек, благодаря проведённым мероприятиям аварийность была уменьшена на 15%.



По итогам деятельности за 2023 год среди 20-ти филиалов Обществ «Владимирэнерго» вошёл в тройку лидеров, заняв 3 место, а по направлению «Снижение потерь электроэнергии» - 1 место.



В рамках Коллегии были отмечены лучшие РЭС по итогам работы за прошедший год: 1 место занял Камешковский РЭС, 2 место – Вязниковский РЭС, на 3-м месте – Кольчугинский РЭС.



В текущем году энергетики системообразующей электросетевой компании Владимирской области продолжат реализацию всех производственных планов, направленных на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей.