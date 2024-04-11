Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Филиал "Владимирэнерго" провел годовую региональную Коллегию

11 апреля 2024, 14:30 161 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Фото: ПАО «Россети Центр и Приволжье»

В мероприятии приняли участие руководители управления филиала и районов электрических сетей, председатель Совета молодёжи и руководитель Владимирского учебного центра «Энергетик», сообщает Telegram-канал «Информбюро» (https://t.me/informationbureau/7721)

Подводя итоги деятельности компании за 2023 год, директор «Владимирэнерго» Иван Янин отметил выполнение всех стратегических задач, стоящих перед филиалом в прошлом году.

Так, в рамках реализации программы повышения надёжности электроснабжения на распределительных сетях было заменено более 500 км «голого» провода на СИП, от древесно- кустарниковой поросли расчищено и расширено более 1000 га просек, благодаря проведённым мероприятиям аварийность была уменьшена на 15%.

По итогам деятельности за 2023 год среди 20-ти филиалов Обществ «Владимирэнерго» вошёл в тройку лидеров, заняв 3 место, а по направлению «Снижение потерь электроэнергии» - 1 место.

В рамках Коллегии были отмечены лучшие РЭС по итогам работы за прошедший год: 1 место занял Камешковский РЭС, 2 место – Вязниковский РЭС, на 3-м месте – Кольчугинский РЭС.

В текущем году энергетики системообразующей электросетевой компании Владимирской области продолжат реализацию всех производственных планов, направленных на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, ВЛАДИМИРЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
MCIP
1.56

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно