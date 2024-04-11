Замкнутую систему охлаждения, автоматическую упаковочную линию и высокотехнологичное дозирующее оборудование планируется смонтировать до конца 2024 года на промышленных площадках компании в Энгельсе. Общий плановый объем инвестиций в реализацию поэтапной программы модернизации, стартовавшей в 2023 году, составляет 200 млн рублей.

Обновление системы дозирования на производстве НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в Энгельсе запланировано на II полугодие 2024 года. Новая дозирующая система позволит минимизировать время на переходы, оптимизировать процесс производства материалов и расширить ассортимент выпускаемых марок. Поставка высокотехнологичного оборудования ожидается к середине III квартала.

На III квартал ведущий российский компаундер также запланировал реализацию проекта по внедрению замкнутой системы охлаждения на производстве в Энгельсе. Для этих целей в новой насосной станции, строительство которой в настоящее время идет на площадке, будут смонтированы чиллер мощностью 600 кВт, фрикулинг и гидромодуль. Такая система позволит НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в разы увеличить надежность и долговечность теплообменного оборудования на площадке. Напомним, в конце 2023 года в рамках первого этапа комплексной модернизации инженерной инфраструктуры, площадки Энгельс в цехе № 1 был смонтирован высокопроизводительный чиллер PLANER.

Последним этапом масштабной программы модернизации станет установка на производстве в Энгельсе специализированной линии по упаковке готовой продукции в мешки. Планируемая производительность линии составляет 4000 кг/час. Оборудование автоматически производит фасовку товара в мешки, запайку, укладку в паллету и обматывание стрейч-пленкой. Участие персонала в работе линии сведено к минимуму. Заключение контракта на поставку оборудования запланировано на II квартал 2024 года, поставка линии на производственную площадку НПП «ПОЛИПЛАСТИК» – на IV квартал.

«Помимо реализации больших инфраструктурных проектов, наши площадки ежеквартально пополняются периферийным и лабораторным оборудованием. В I квартале 2024 года для производства в Энгельсе было закуплено оборудования более чем на 16 млн рублей, для производства в Тольятти – более чем на 25 млн рублей», – рассказал Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Среди перечня нового периферийного оборудования лопастные смесители и смесители типа «пьяная бочка», которые позволяют экономить до 3,5% сырья, промышленное оборудование для пылеуборки, с мощностью 7,5 кВт и производительностью около 2 м3/ч, система управления линией, современная функциональная техника для отгрузки продукции, лабораторное оборудование.

В компании отмечают, что главными задачами при внедрении нового оборудования – как основного, так и периферийного – является повышение качества выпускаемой продукции и эффективности производства за счет повышения процента его автоматизации, а также облегчение условий труда для персонала.