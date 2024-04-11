Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

ООО "Сарансккабель-Оптика" приглашает посетить стенд компании на выставке Связь-2024

11 апреля 2024, 16:15 379 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ООО Сарансккабель-Оптика
Авторы и источники / Правообладателям

23 апреля в Москве начнет свою работу 36-я международная выставка в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Связь 2024.

ООО «Сарансккабель-Оптика» приглашает Вас посетить стенд компании в дни работы выставки. Наш стенд 21Е36, Павильон №2

Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию на сайте https://www.sviaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/

Место проведения:
г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»,
Павильон №2

Даты и время работы:
23 - 25 апреля 10:00 – 18:00
26 апреля 10:00 – 16:00

Уважаемые коллеги и партнеры!

Ждем Вас в дни работы выставки!

Обсудить на форуме
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, СВЯЗЬ-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
SOPT
6.99

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
11.04.2024
В Смоленском РДУ рассказали персоналу Смоленской ГРЭС об особенностях диспетчерского управления объектами генерации
11.04.2024
КабельСтар стал поставщиком на проект реконструкции Севастопольского Театра
11.04.2024
Ростех запустил первое в России производство инновационного материала для строительства и промышленности
12.04.2024
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ ВЕЛЕСКАБ и АМГ-ЭЛЕКТРО
11.04.2024
Системный оператор провел ряд мероприятий в рамках международного форума ТЭФ-2024
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно