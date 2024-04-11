Персона года
23 апреля в Москве начнет свою работу 36-я международная выставка в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Связь 2024.
ООО «Сарансккабель-Оптика» приглашает Вас посетить стенд компании в дни работы выставки. Наш стенд 21Е36, Павильон №2
Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию на сайте https://www.sviaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/
Место проведения:
г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»,
Павильон №2
Даты и время работы:
23 - 25 апреля 10:00 – 18:00
26 апреля 10:00 – 16:00
Уважаемые коллеги и партнеры!
Ждем Вас в дни работы выставки!
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