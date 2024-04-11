23 апреля в Москве начнет свою работу 36-я международная выставка в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Связь 2024.

ООО «Сарансккабель-Оптика» приглашает Вас посетить стенд компании в дни работы выставки. Наш стенд 21Е36, Павильон №2

Для посещения выставки необходимо пройти регистрацию на сайте https://www.sviaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/

Место проведения:

г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»,

Павильон №2

Даты и время работы:

23 - 25 апреля 10:00 – 18:00

26 апреля 10:00 – 16:00