Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

ООО "Транснефть – Балтика" выполнило техперевооружение системы измерения количества и качества нефти в Ярославской области

11 апреля 2024, 11:30 266 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО Транснефть - Балтика
Авторы и источники / Правообладателям

ООО «Транснефть – Балтика» завершило работы по техническому перевооружению и ввело в эксплуатацию систему измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) № 3 линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Ярославль» в Ярославской области.

СИКН предназначена для автоматического измерения массы брутто нефти, определения показателей качества нефти и автоматизированного измерения массы нетто нефти при учетных операциях по ее сдаче на нефтеперерабатывающий завод, а также по приему транспортируемого сырья.

Проведены работы по замене системы обработки информации (СОИ) СИКН, базировавшейся на импортных компонентах, на СОИ СИКН производства Центра промышленной автоматизации АО «Транснефть – Автоматизация и Метрология». Установлены новые турбинные преобразователи расхода. Выполнены переобвязка дренажных емкостей с разделением на емкости учтенной и неучтенной нефти, дооснащение контрольно-резервной измерительной линией, пробоотборным устройством с лубрикатором.

Модернизирована запорная арматура – вместо ранее использовавшихся шаровых кранов установлены компактные задвижки с расширяющимся затвором с электроприводом, оснащенные дистанционным контролем протечек.

Введена в эксплуатацию улучшенная технологическая сеть передачи данных, которая позволит проводить дистанционный мониторинг состояния информационной безопасности СОИ СИКН и передавать информацию из нее непосредственно в корпоративное хранилище производственных данных для анализа и обработки.

Проведенные мероприятия по техперевооружению направлены на поддержание высокой надежности работы оборудования, а также обеспечение требуемой точности учета количества и показателей качества транспортируемой нефти.

Обсудить на форуме
Метки: ТРАНСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ-БАЛТИКА, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
11.04.2024
"Россети Северный Кавказ" повысят надежность электроснабжения более 150 тысяч потребителей в Северной Осетии
11.04.2024
Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с председателем "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым
11.04.2024
Ростех запустил первое в России производство инновационного материала для строительства и промышленности
11.04.2024
Правительство расширило территорию опережающего развития "Забайкалье"
11.04.2024
Режкабель расширяет производство с новой линией бронирования кабеля
Другие новости рубрики Цифровая революция
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно