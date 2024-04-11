ООО «Транснефть – Балтика» завершило работы по техническому перевооружению и ввело в эксплуатацию систему измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) № 3 линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Ярославль» в Ярославской области.

СИКН предназначена для автоматического измерения массы брутто нефти, определения показателей качества нефти и автоматизированного измерения массы нетто нефти при учетных операциях по ее сдаче на нефтеперерабатывающий завод, а также по приему транспортируемого сырья.

Проведены работы по замене системы обработки информации (СОИ) СИКН, базировавшейся на импортных компонентах, на СОИ СИКН производства Центра промышленной автоматизации АО «Транснефть – Автоматизация и Метрология». Установлены новые турбинные преобразователи расхода. Выполнены переобвязка дренажных емкостей с разделением на емкости учтенной и неучтенной нефти, дооснащение контрольно-резервной измерительной линией, пробоотборным устройством с лубрикатором.

Модернизирована запорная арматура – вместо ранее использовавшихся шаровых кранов установлены компактные задвижки с расширяющимся затвором с электроприводом, оснащенные дистанционным контролем протечек.

Введена в эксплуатацию улучшенная технологическая сеть передачи данных, которая позволит проводить дистанционный мониторинг состояния информационной безопасности СОИ СИКН и передавать информацию из нее непосредственно в корпоративное хранилище производственных данных для анализа и обработки.

Проведенные мероприятия по техперевооружению направлены на поддержание высокой надежности работы оборудования, а также обеспечение требуемой точности учета количества и показателей качества транспортируемой нефти.