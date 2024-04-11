Комплекс общежитий «Университетский» расположен на территории кампуса Сибирского федерального университета (СФУ) в Октябрьском районе Красноярска, на проспекте Свободный, 82. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам экспертного сопровождения корректировок проектной документации объектов первой очереди.

Комплекс «Университетский» СФУ включает три 17-этажных здания студенческих общежитий с подземным уровнем и встроенными помещениями на первых этажах. Общая вместимость зданий – 664 жилых блока площадью более 16,036 тыс. кв. м. В них смогут проживать 1328 человек.

«В ходе корректировок проектной документации основные изменения были внесены в разделы инженерно-технического обеспечения. В том числе откорректированы марки применяемого оборудования, тепловые нагрузки, произведена частичная замена оборудования на аналоги и ряд других изменений», – рассказала главный эксперт проекта Лилия Резанова.

В итоге, согласно новой документации, в корпусе №1 предполагается размещение 224 жилых ячейки вместимостью 448 человек, во втором и третьем корпусах – соответственно, 219 и 221 квартира на 438 и 442 человека.

На территории комплекса также разместят автопарковку, вспомогательные помещения, в том числе два блока обслуживания и здание трансформаторной подстанции.

Застройщик – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет».

Генеральный проектировщик – ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк».