Российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)» Госкорпорации Ростех запустил первое в России производство широких – до 1,6 метра – фторполимерных пленок. Этот уникальный и экологичный материал имеет широкий спектр применения, от архитектуры до аэрокосмической промышленности, и успешно заменяет стекло, поликарбонат, полиэтилен и другие полимеры. Максимальный объем производства составит до 5 млн погонных метров в год, что позволит заместить аналогичную импортную продукцию.

Фторполимерные пленки бренда NEVAFLON – современный мультифункциональный материал с повышенными технологическими показателями. Он применяется в строительстве в качестве светопрозрачного кровельного материала. Также материал служит для защиты солнечных батарей, используется в электронике, медицине и других отраслях промышленности.

«Особым преимуществом фторполимерной пленки является ее эксплуатационный срок – более 30 лет. Для сравнения, срок службы привычных укрывных материалов варьируется от двух до пяти лет. При этом эксплуатационные характеристики фторполимерной пленки сохраняются на 95% даже после десяти лет использования, в отличие от многих пластиков. Кстати, как сами пленки, так и отходы от их производства могут многократно полностью перерабатываться во вторичную гранулу с сохранением базовых свойств, что делает материал чрезвычайно экологичным», – сказали в Ростехе.

Все марки пленок NEVAFLON обладают отличной химической стойкостью, светопроницаемостью, пожаробезопасностью и высокими физико-механическими характеристиками.

«Появление на российском рынке линейки фторполимерных пленок NEVAFLON инициировало интерес представителей различных профессиональных сфер: от архитектуры до агропромышленного комплекса. Широкий спектр применения этого инновационного материала и его конкурентные преимущества позволяют утверждать, что он способен заменить многие привычные материалы, такие как стекло, полиэтилен, поликарбонат и т.д. Мощности нового предприятия позволят заместить на российском рынке импортные аналоги», – сказала генеральный директор РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» Елена Козлова.

Фторполимерные пленки NEVAFLON получают высокотехнологичным методом плоскощелевой экструзии – продавливания расплава фторполимеров. Сейчас они активно применяются при возведении агрокультурных сооружений – теплиц, парников, оранжерей. Высокое светопропускание пленки (95%) и проницаемость для лучей в ультрафиолетовом диапазоне (более 90%) обеспечивают повышение урожайности. Традиционные стекло и полиэтилен пропускают только 5% необходимых растениям лучей солнечного спектра. Также материал имеет эффект антикапли, за счет чего конденсат не скапливается на пленке и, соответственно, не попадает на растения. Избыточная влага способствует распространению различных инфекций, что может вызывать заболевания и даже гибель посадок.