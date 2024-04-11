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С начала 2024 года "Россети Юг" предоставили новым потребителям более 92 МВт мощности

11 апреля 2024, 15:15 84 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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Фото: ПАО «Россети Юг»

Фото: ПАО «Россети Юг»

С января по март 2024 года «Россети Юг» предоставили новым потребителям 92,4 МВт мощности, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Компания исполнила 3,4 тыс. договоров технологического присоединения к электрическим сетям (рост на 13 %).

Наибольший объем работ по увеличению мощности и подключению новых потребителей выполнен в Ростовской области. Филиал «Россети Юг» – «Ростовэнерго» исполнил почти 1,5 тыс. договоров, обеспечив 61,4 МВт мощности. К электросетям в Волгоградской области подключены 347 потребителей, им предоставлено свыше 11 МВт. В Астраханской области почти 1,4 тыс. заявителей получили 17,5 МВт. В Республике Калмыкия присоединены 247 новых потребителей с выданной мощностью 2,4 МВт.

Среди социально значимых объектов, электрифицированных с начала года, фельдшерско-акушерский пункт в Астраханской области, модульный дом культуры и парк в Ростовской области.

В первом квартале региональные подразделения «Россети Юг» заключили 2,9 тыс. новых договоров техприсоединения суммарной заявленной мощностью 108,3 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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