С января по март 2024 года «Россети Юг» предоставили новым потребителям 92,4 МВт мощности, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Компания исполнила 3,4 тыс. договоров технологического присоединения к электрическим сетям (рост на 13 %).

Наибольший объем работ по увеличению мощности и подключению новых потребителей выполнен в Ростовской области. Филиал «Россети Юг» – «Ростовэнерго» исполнил почти 1,5 тыс. договоров, обеспечив 61,4 МВт мощности. К электросетям в Волгоградской области подключены 347 потребителей, им предоставлено свыше 11 МВт. В Астраханской области почти 1,4 тыс. заявителей получили 17,5 МВт. В Республике Калмыкия присоединены 247 новых потребителей с выданной мощностью 2,4 МВт.

Среди социально значимых объектов, электрифицированных с начала года, фельдшерско-акушерский пункт в Астраханской области, модульный дом культуры и парк в Ростовской области.

В первом квартале региональные подразделения «Россети Юг» заключили 2,9 тыс. новых договоров техприсоединения суммарной заявленной мощностью 108,3 МВт.