С 3 по 5 апреля в Казани делегация Системного оператора приняла активное участие в работе Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024).

Деловая программа ТЭФ-2024 была сфокусирована на вопросах повышения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, низкоуглеродной энергетики, развития альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.

В работе форума в этом году приняли участие руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведомств, крупных предприятий и энергокомпаний из 17 регионов России, а также представители стран ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Первый день форума традиционно открылся заседанием Правительства Республики Татарстан «О ходе реализации государственной программы «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан в 2023 году и задачах на 2024 год» с участием Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя министра энергетики Российской Федерации Павла Сниккарса. В заседании также принял участие директор Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана Андрей Большаков.

Системный оператор в рамках ТЭФ-2024 организовал и провел панельную дискуссию «Карьера и развитие молодого специалиста в компаниях ТЭК: сегодня и завтра» с участием представителей АО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», АО «ТГК-16», ПАО «Россети», ПАО «Татнефть», РУП «Минскэнерго», Национального исследовательского Томского политехнического университета, Ивановского государственного энергетического университета, Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ). От Системного оператора в дискуссии приняли участие директор Филиала АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана Андрей Большаков и начальник Службы управления персоналом Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Елена Власюк. Модератором выступила начальник Департамента развития персонала Системного оператора Александра Красиля.

Видео панельной дискуссии: https://www.youtube.com/watch?v=c-5d4fpzZaw

Кроме того, в организованном Системным оператором круглом столе на тему «Технологии современной энергосистемы» приняли участие представители крупнейших электроэнергетических компаний России, производители оборудования и устройств SCADA, специалисты научных организаций. Из представленных на круглом столе докладов от Системного оператора выступили:

директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов с докладом «Организация информационного обмена в электроэнергетике Российской Федерации в формате СIMXML»;

начальник службы развития и сопровождения оперативно-информационного комплекса (ОИК) АО «СО ЕЭС» Сергей Приходько с докладом «Цифровые технологии диспетчерского управления»

заместитель начальника Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Павел Сужев с докладом «Настоящее и будущее услуги по управлению спросом на электрическую энергию».

директор по противоаварийной автоматике, системам управления и релейной защиты АО «НТЦ ЕЭС» Андрей Лисицин с докладом «Внедрение системы мониторинга запаса устойчивости. Полученные эффекты»;

директор по развитию технологий диспетчерского управления Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги Виталий Проскурин с докладом «Ключевые направления сбалансированного развития энергосистем России»;

заместитель начальника службы оперативного планирования режимов Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга Ярослав Панасенко с докладом «Проблемы и их решения при планировании электроэнергетических режимов энергосистемы в условиях наличия возобновляемых источников энергии (ВИЭ) генерации»;

Модератором круглого стола выступил директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

«Для гармоничного, а, значит, адекватно поспевающего за объективными изменениями, развития современной энергосистемы, нам необходимо четко понимать, что она из себя представляет, какие качественные изменения в ней происходят, на что они влияют и к чему приводят, какие инструменты функционирования устарели или требуют доработки, какие появились вновь или только ожидаются. Площадка форума ТЭФ-2024 отлично подходит для обсуждения и дискуссий по всему спектру вопросов функционирования и планирования электроэнергетики», – отметил Андрей Большаков, подводя итоги круглого стола.

Видео круглого стола: https://www.youtube.com/watch?v=TIsQ1L0X0VY

Также в рамках ТЭФ-2024 прошла организованная КГЭУ международная научно-практическая конференция «Технологический суверенитет и цифровая трансформация», где с докладом «Основные направления цифровой трансформации для решения задач оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике» выступил главный специалист Службы релейной защиты и автоматики РДУ Татарстана Игорь Иванов.

По традиции ТЭФ-2024 собирал энергетическое сообщество из России и других стран для обсуждения широкого перечня актуальных вопросов в области энергетики, что отразилось в насыщенной деловой программе. За три дня работы форума было проведено множество мероприятий: заседание Кабинета Министров Республики Татарстан, круглый стол Исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ, конференции, панельные дискуссии.