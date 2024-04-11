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Специалисты INFOLine отметили восстановление инвестиций в электроэнергетике в 2024 году несмотря на санкции

11 апреля 2024, 12:45 260 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: eprussia
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: INFOLine

Фото: INFOLine

По данным обзора «Электроэнергетическая отрасль России 2024 года» от специалистов INFOLine на начало 2024 года в электроэнергетике РФ реализуется и планируется к реализации около 300 значимых инвестиционных проектов, суммарным объемом инвестиций около 8 триллионов рублей.

Негативный эффект от трансформации электроэнергетической отрасли, начавшейся в 2022 году, остро ощутим: уход крупнейших мировых компаний с рынка (Fortum, Enel, Uniper, Siemens и др.) отсутствие альтернативных видов крупного энергетического оборудования и технологий, международные арбитражные разбирательства в отношении РФ из-за ареста иностранных активов. Все эти обстоятельства поставили на паузу или отложили реализацию многих проектов в отрасли, особенно в сегменте возобновляемой генерации. Тем не менее, инвестиционная активность в электроэнергетике в 2023 году стабилизировалась, что отметилось стартом ряда крупнейших проектов.

Лидером по объему инвестиций в электроэнергетическую отрасль является АО «Концерн Росэнергоатом», реализующее проекты на сумму более чем в 2,38 трлн руб. Крупнейшими объектами компании на стадии строительства являются энергоблоки №3,4 Ленинградской АЭС-2 совокупной мощностью 2400 МВт (сумма инвестиций 561 млрд руб.) и энергоблоки №1,2 Курской АЭС-2 мощностью 2510 МВт (инвестиции в проект составляют 435 млрд руб.).

Крупнейшим объектом на стадии проектирования является Смоленская АЭС-2 с предполагаемым объемом инвестиций в 700 млрд руб. Энергоблоки мощностью 2510 МВт планируется ввести в эксплуатацию в 2033 и 2035 гг.

Крупнейшие начатые в 2023 г. проекты тепловой генерации в РФ – Новоленская ТЭС (275 млрд руб.) в Республике Саха (Якутия) и Артемовская ТЭЦ-2 в Приморском крае (91,2 млрд руб.).

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, INFOLine

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