Цены на медь на LME достигли 15-месячного максимума

Цены на промышленные металлы на Лондонской бирже металлов (LME) стабильно растут с начала года в условиях, когда инвесторы делают ставку на увеличение спроса в Китае. Об этом сообщила газета Financial Times.

С начала года медь подорожала почти на 10% и достигла во вторник максимума в $9523 за тонну. Металл, широко применяемый в таких отраслях, как строительство, энергетика и автопром, "рассматривается как ключевой барометр глобального экономического состояния", отмечает издание.

Цены на цинк на LME выросли на 0,8%, до $2756 за тонну, что является самым высоким показателем с апреля 2023 года. Олово, алюминий и свинец также достигли многомесячных максимумов на этой неделе. Индекс, отслеживающий динамику шести промышленных металлов, включая никель, вырос в 2024 году на 8%, опередив рост индекса мировых акций MSCI на 6,3%, говорится в публикации.

"Надежды на восстановление глобального спроса в этом году поддерживают рост цен на промышленные металлы", - приводит FT слова эксперта по сырьевым товарам в банке ING Евы Манти. Согласно прогнозу Bank of America, к 2026 году цены на медь и алюминий вырастут в среднем до $12 тыс. и $3,25 тыс. за тонну соответственно.

В то же время аналитики выразили обеспокоенность тем, что производственные проблемы горнодобывающих компаний будут ограничивать поставки. Специалисты банка Morgan Stanley не исключают, что добыча меди снизится в этом году на 0,7%, а по оценке экспертов банка Macquarie, рост производства рафинированного цинка снизится в 2024 году на 0,4%.