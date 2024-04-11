За 3 месяца 2024 года в отдел взаимодействия с клиентами (ОВК) филиала ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские распределительные сети» поступило 1453 обращения.

Большинство из них – заявки на технологическое присоединение объектов к сетям филиала. Количество подобных обращений составило 499. Также ОВК филиала принял 531 обращение по вопросам, связанным с переоформлением технологического присоединения при смене собственника, и 81 заявка на выполнение дополнительных услуг. Кроме того, обращения по различным вопросам в филиал поступают через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (814 за 3 месяца). Также потребители принимают участие в анкетировании, цель которого – оценка деятельности филиала по технологическому присоединению.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно через Портал электросетевых услуг «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет», получить консультацию - по телефону единого контакт-центра Группы «Россети» 8-800-220-0-220.