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Ульяновские энергетики подвели итоги техприсоединения за первый квартал

11 апреля 2024, 14:00 189 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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Фото: ПАО «Россети Волга»

Фото: ПАО «Россети Волга»

За 3 месяца 2024 года в отдел взаимодействия с клиентами (ОВК) филиала ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские распределительные сети» поступило 1453 обращения.

Большинство из них – заявки на технологическое присоединение объектов к сетям филиала. Количество подобных обращений составило 499. Также ОВК филиала принял 531 обращение по вопросам, связанным с переоформлением технологического присоединения при смене собственника, и 81 заявка на выполнение дополнительных услуг. Кроме того, обращения по различным вопросам в филиал поступают через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (814 за 3 месяца). Также потребители принимают участие в анкетировании, цель которого – оценка деятельности филиала по технологическому присоединению.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно через Портал электросетевых услуг «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет», получить консультацию - по телефону единого контакт-центра Группы «Россети» 8-800-220-0-220.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, УЛЬЯНОВСКИЕ РС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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